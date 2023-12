Recife sedia o Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez mais disputado da história

A- A+

Pelo segundo ano consecutivo, a capital pernambucana vai sediar as finais do Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez. O torneio tem início a partir desta quarta-feira (13) e vai até o dia 21 deste mês. Mais de 150 enxadristas de todo o país estarão disputando o título nacional no salão de eventos do hotel Jangadeiro, em Boa Viagem- zona sul do Recife-, com premiação em dinheiro no valor de R$ 40 mil e três vagas para a Seleção Olímpica de 2024. O torneio é aberto ao público.

O evento mais esperado do xadrez brasileiro vai reunir oito Grandes Mestres (GMs). Estarão participando o atual campeão Alexandr Fier e sete ex-campeões: Luiz Paulo Supi, Krikor Mekhitarian, André Diamant, Everaldo Matsura, Darcy Lima, Roberto Molina e Renato Quintiliano. Da premiação total, R$ 10 mil será somente para o campeão nacional.

De acordo com o presidente da CBX, Máximo Igor Macedo, o Campeonato Brasileiro de 2023 será o mais disputado da história. "Esse já é o Brasileiro mais disputado da história do xadrez nacional, já que serão distribuídas três vagas para compor a seleção olímpica de 2024 e a maior premiação ofertada numa disputa de campeonato brasileiro", revelou o dirigente.

Mais de 150 enxadristas de 16 estados já confirmaram presença para a competição que será disputada no estilo fechado com fase classificatória. As inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira (13) no site da cbx.org.br.

A edição deste ano será a segunda consecutiva do Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez disputada em Recife. Hiramine Yoshio, presidente da Federação Pernambucana de Xadrez (FPEX), afirmou que é um evento importante para o desenvolvimento de atletas no Estado.

"O sentimento é de muita alegria, estar proporcionando aqui em nossa cidade o evento mais importante de xadrez do Brasil. Certamente este evento contribuirá muito na formação técnica dos altetas pernambucanos, que são a maior delegação do evento. Agradeço a Confederação Brasileira pela confiança no trabalho e podemos proporcionar a todos os atletas do Brasil uma excelente experiência", disse Yoshio.

Essa maior delegação, dita pelo presidente da FPEX, vai contar com 79 enxadristas representando a federação pernambucana.

Pernambucano Erick Feitosa disputando torneio de xadrez. Foto: Cortesia.

Um desses representantes é Erick Feitosa, atual campeão pernambucano, que disputou o torneio no ano passado e terminou com um excelente resultado na nona colocação. O enxadrista deseja obter novamente uma boa performance, mas sem pressão para superar o feito do ano anterior.

"Não espero ter o desempenho excelente que tive ano passado. Apesar deste ano ser meu melhor no xadrez, to com muito tempo dedicado dando aulas de xadrez e na reta final da faculdade. Ainda assim, quero me sair bem ganhando rating, jogar bem as partidas e não decepcionar aqueles que torcem por mim", enfatizou Erick.

