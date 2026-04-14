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Esportes Aquáticos Recife sedia pela primeira vez o Campeonato Sul-Americano Master de Esportes Aquáticos Evento reúne mais de mil atletas de 12 países e segue até 24 de abril

Recife recebe, pela primeira vez, o Campeonato Sul-Americano Master de Esportes Aquáticos. A competição reúne 1.087 atletas de 12 países e 160 clubes, com disputas entre os dias 13 e 24 de abril, em quatro modalidades.

As provas estão sendo realizadas no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife, e no Pontal de Maracaípe, em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca.

A programação foi iniciada com o congresso técnico e o reconhecimento da piscina. A natação abriu oficialmente as disputas e acontece de 13 a 17 de abril. As provas de águas abertas serão realizadas nos dias 18 e 19, seguidas pelo nado artístico, de 20 a 22, e pelo polo aquático, de 22 a 24 de abril.

“Receber o Campeonato Sul-Americano Master de Esportes Aquáticos em Pernambuco é motivo de muito orgulho para todos nós. Este evento consolida o nosso estado, especialmente o Recife, como um dos principais polos dos esportes aquáticos no Brasil e na América do Sul", disse Adriana Salazar, presidente da Federação Aquática Pernambucana.

A competição reúne mais de mil atletas de 12 países, em um ambiente de integração, alto nível técnico e celebração do esporte ao longo de todas as idades, dos 20 aos mais de 90 anos.

A competição de natação é disputada em piscina de 25 metros e conta com quase todas as provas do programa, com exceção dos 1500 metros livre e dos revezamentos 4x200 livre e 4x100 medley.

A entrada para o público é gratuita nas competições realizadas no Parque Santos Dumont. As provas de natação têm transmissão ao vivo pela Swim Channel TV, disponível no aplicativo da plataforma e no YouTube.

O evento é organizado pela Confederação Sul-Americana de Desportos Aquáticos, em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e a Associação Brasileira Master de Natação, com apoio da Federação Aquática Pernambucana, da Associação de Natação Masters de Pernambuco e do Governo de Pernambuco.

Com informações da assessoria

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