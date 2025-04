Recife sediará Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística de 2025

A- A+

A cidade do Recife será a sede do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025, entre os dias 31 de agosto a 7 de setembro, no Geraldão. Essa será a primeira vez que a cidade recebe a competição.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (30), contando com a presença do Prefeito João Campos, a vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Yane Marques e o medalhista olímpico, Arthur Zanetti, também foi anunciado que a cidade está negociando para construir um centro de formação olímpica da modalidade, que poderá oportunizar dezenas de jovens e crianças

O Campeonato Brasileiro no Recife será a primeira competição que reunirá as grandes estrelas nacionais da ginástica artística, após a Olimpíada de Paris, e servirá de preparação para o Mundial, em outubro na Indonésia.

Podendo contar com as presenças de Rebeka Andrade, Flávia Saraiva, Arthur Nory e entre outros, o prefeito João Campos falou um pouco sobre a representação dessa competição para o Recife.

"Trazer o Campeonato Brasileiro para cá representa algo muito especial. Desde o início da nossa gestão, estamos mobilizando grandes competições nacionais e internacionais, mas faltava uma grande apresentação de ginástica", afirmou.

Prefeito João Campos esteve presente no anúncio do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística - Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Representando a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o diretor-geral Ricardo Resende refletiu sobre os benefícios que a competição poderá trazer para o Recife e a força crescente da ginástica artística.

"Esse evento esportivo vai muito além do que o esporte, ele movimento economia local, gera emprego, renda. É o maior do calendário nacional da ginástica, esperamos ter o Geraldão lotado e que possamos trazer mais praticantes", disse.

Ricardo Resende, Diretor Geral da confederação Brasileira de Ginástica (CBG) - Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Futuro

Além de pensar e atrair mais uma competição do alto rendimento, a Prefeitura do Recife, ao lado da CBG e do COB, negocia para que a capital pernambucana também seja sede de um centro de treinamento oficial.

"Sempre com um viés de poder olhar para o legado seguinte para a cidade. Tenho confiança que poderemos dar passos seguintes, para termos uma estrutura oficial de centro de treinamento de ginástica. É necessário que tenhamos uma estratégia de longo prazo, estrutura adequada, financiamento e espaço para construir as futuras gerações", argumentou João Campos.

Arthur Zanetti, medalhista olímpico na ginástica artística - Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Um dos grandes representantes da modalidade no Brasil, o medalhista mundial e olímpico, Arthur Zanetti, que já atua como treinador e árbitro desde a aposentadoria, comentou sobre o legado esportivo que um centro de treinamento pode desenvolver.

"O legado dos resultados que a gente conseguiu dentro da ginástica é implantar o centro de treinamento em cada cidade, pelo Brasil todo, para que as crianças tenham oportunidade de praticar o esporte e ser um campeão da vida. O esporte é saúde, educação, integração social e só traz benefícios", afirmou Zanetti.

