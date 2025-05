A- A+

ATLETISMO Recife sediará Troféu Norte-Nordeste Loterias Caixa de Atletismo de Adultos 2025, em junho Competição acontece nos dias 21 e 22 de junho na pista do Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou que o Troféu Norte-Nordeste Loterias Caixa de Atletismo de Adultos 2025 será realizado no Recife, nos dias 21 e 22 de junho.

A competição acontecerá no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, na Pista de Atletismo Professor Warlindo Carneiro, localizada no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital.

A pista foi reinaugurada em dezembro de 2024, durante as comemorações dos 50 anos do parque, após investimento de R$ 3,9 milhões do Governo de Pernambuco.

Secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, comemorou a escolha do Recife como sede da competição.

"Pernambuco será, mais uma vez, o principal palco do atletismo brasileiro. No ano passado, reinauguramos a pista, reafirmando nosso compromisso com o fortalecimento desta modalidade, que revelou tantos campeões no nosso estado", destacou a secretária.

As inscrições de atletas e oficiais devem ser realizadas pelas Federações estaduais, entre os dias 2 e 9 de junho de 2025, por meio do site: https://sge.cbat.org.br/inscricao/eventos.

Cada atleta poderá competir em até três provas individuais, além dos revezamentos. Aqueles com inscrição vencida ou a vencer até o dia do evento não estarão disponíveis para confirmação no sistema de inscrição online.

Mais detalhes sobre a competição estão disponíveis na Nota Oficial nº 95/2025 da CBAt, que traz informações sobre o Congresso Técnico, marcado para o dia 20 de junho, as especificações técnicas permitidas nas sapatilhas e orientações de hospedagem e alimentação para as delegações.

Conquistas

Na edição de 2024, realizada em Aracaju (SE), Pernambuco conquistou o título geral com 646 pontos, seguido pelo Ceará (358 pontos) e Maranhão (184 pontos).

