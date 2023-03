Recife será sede de Mini Ligas esportivas que promovem diversidade e inclusão

A- A+

Recife será uma das cidades que receberá, em 2023, Mini Ligas esportivas, organizadas pela empresa Nescau. O projeto faz parte da Liga Esportiva organizada pela marca. Neste ano, a competição chega a sua nona edição, buscando incentivar a atividade física. O evento, que tem como uma das embaixadoras a nadadora pernambucana Etiene Medeiros, organizará provas de chute a gol, minigolfe e outras versões reduzidas de modalidades esportivas para o público.



Além do Recife, as Mini Ligas percorrerão cidades como Araras, no interior de São Paulo, e Imperatriz, no Maranhão – município também de outra embaixadora da empresa, a skatista Rayssa Leal.



Para a temporada 2023, a Liga Esportiva Nescau pretende atingir mais de 35 mil pessoas, garantindo mais de 52% de participação feminina. Além disso, quer aumentar para pelo menos 7% a presença de crianças e adolescentes com deficiência (um percentual que representa mais que o triplo da parcela PCD dessa faixa etária na população brasileira, de acordo com o último Censo).





Em oito edições, a competição já impactou a vida de mais de 45 mil crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, além de cinco mil professores, com a participação de cerca de 1.500 instituições de todos os cantos do País. Só no ano passado, a iniciativa proporcionou 510 horas de prática esportiva, contando com 35 esportes, entre modalidades, oficinas e desafios.



Além da skatista Rayssa e da nadadora Etiene, o time de embaixadores escalado para a edição 2023 tem Falcão (futsal), Daniel Dias (paranatação), Flávia Saraiva (ginástica), Verônica Hipólito (paratletismo), Sophia Medina (surfe), Julia Rosado, a Jujugol (futebol e futsal), Raissa Rocha Machado (paratletismo), Daniel Amorim, o Amorinha (paraskate), Bboy Luan San (breaking) e Gean Sampaio (educação física).

Veja também

Santa Cruz Após derrota para o Íbis, Jefferson Feijão e mais um estão próximos de deixar o Santa Cruz