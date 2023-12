Recife será uma das sedes do Beach Pro Tour 2024

A- A+

Vai ter vôlei de praia no Recife no próximo ano. O Beach Pro Tour 2024 divulgou nesta sexta (15) a lista de cidades que receberão o torneio ao longo da temporada e a capital pernambucana foi uma das escolhidas, sediando disputas entre os dias 20 e 24 de março.

A última vez que Recife tinha recebido uma competição de grande porte de vôlei de praia foi em 1996, no Circuito Mundial da modalidade. A cidade teve disputas entre os dias 17 e 21 de abril, com a medalha de ouro ficando para a dupla formada por Sanda Pires e Jacqueline Silva. A prata foi de Mônica Rodrigues e Adriana Samuel, com o bronze recebido por Adriana Behar e Shelda Bedê.

Além do Recife, a competição passará por outros locais do Brasil, como Saquarema, no Rio Janeiro, entre os dias 27 e 31 de março. Entre 1º e 5 de maio, a disputa será em Natal, no Rio Grande do Norte. Fechando a lista, o Nordeste ainda será representado por João Pessoa, que será o local das partidas entre 17 e 20 de outubro.

Veja também

Futebol Retrô assina com João Ferreira, filho de Rivaldo