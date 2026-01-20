Recife tem a segunda maior delegação inscrita no Cerapió 2026

A- A+

Faltam poucos dias para a largada de um dos maiores rallys de regularidade e enduro do país: 39º Cerapió, que acontece de 25 a 30 de janeiro, em um percurso de 1 mil km entre as cidades de Aracati (litoral cearense), e Teresina (capital do Piauí). O roteiro passa por mais de 30 municípios, com pernoites em Canindé (CE), Sobral (CE), Piracuruca (PI) e Piripiri (PI).

Além da capital, o Cerapió 2026 conta também com a participação de competidores de Arcoverde, Caruaru, Jaboatão do Guararapes e Ribeirão, ampliando a presença do interior pernambucano no grid da competição.

Recife estará bem representada nesta edição do Cerapió. Ao todo, 16 competidores recifenses estão inscritos na prova, disputando posições em diferentes categorias.



São eles: Bruno Pereira de Menezes (Carros 4x4/Open), Carlos Eduardo Silva de Melo (Carros 4x4/Master), Clayton Salustiano (Carros 4x4/Master), Cristiano Finardi (Carros 4x4/Master), Fernando Souza (Carros 4x4/Graduado), Gillian Santos (UTVs/Graduado), Gustavo Menelau de Souza (Carros 4x4/Open), Joao Vicente Ribeiro Neto (Carros 4x4/Graduado), Leonardo Collier Selva (UTVs/Graduado), Luis Eduardo Tiburcio de Melo (Carros 4x4/Master), Mauricio Assis (Carros 4x4/Graduado), Nodge Filgueiras Martins (Carros 4x4/Graduado), Plínio Marcus (Moto Dupla/Dupla Graduado), Rafael Lima (Moto Dupla/Dupla Graduado), Ricardo Bezerra de Menezes (Carros 4x4/Open), Sandro Rodrigues Corrêa (Carros 4x4/Open).





“É muito gratificante participar de um evento tão grandioso como o Cerapió”, disse Clayton Salustiano (Carros 4x4/Master), referindo-se à mobilização de mais de 1 mil pessoas das cinco regiões do país, sendo aproximadamente 100 cidades representadas. “Além disso, a disputa em si é muito acirrada, com os resultados definidos nos mínimos detalhes, grandes nomes da modalidade estão presentes nesse certame e, o fato de concluí-lo e passar pelo pórtico de chegada já é uma grande conquista”, conclui.



39º Cerapió abre a temporada dos campeonatos Brasileiro de Rally de Regularidade e Brasileiro de Enduro, com chancela da CBA e CBM.



De acordo com o CEO do Radical Produções – realizadora do evento, Erlich Cordão, participar do Cerapió vai muito além da velocidade e da técnica sobre duas ou quatro rodas. “Proporcionamos um rally/enduro, que leva os nossos off-roaders aos lugares mais inóspitos do sertão nordestino, apresentando novas localidades, paisagens (e pontos turísticos), cultura (e pessoas) e a culinária local. A cada ano, o percurso é cuidadosamente elaborado, de forma a divulgar o turismo regional”, ressaltou ele.



Ao longo dos seis dias, o Cerapió movimentará cerca de R$ 8 milhões distribuídos pelas cidades nas quais pernoitará.

O Ministério do Turismo brasileiro – Mtur apoia o Cerapió pela quarta vez, e reconhece a colaboração e a forma efetiva como o Piocerá/Cerapió trabalha para impulsionar os negócios e o turismo das regiões por onde passa, tanto que tem o apoio federal.



De acordo com o Mtur, o objetivo é fomentar o turismo, estimular a economia local, promover a interiorização da atividade turística e ampliar a visibilidade de destinos nacionais, especialmente fora dos grandes centros urbanos. O Mtur reforça que entre as principais características do Cerapió destacam-se sua abrangência territorial, o caráter itinerante, a valorização dos destinos percorridos, o envolvimento das comunidades locais e o incentivo a práticas alinhadas à sustentabilidade e ao uso responsável do território, aspectos diretamente conectados às diretrizes do Ministério do Turismo.



