Vôlei de Praia Recife tem final de semana repleto de decisões no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Finais do Top-16 acontecem no domingo (17), na Praia do Pina

A última sexta-feira (15) foi de despedida para alguns e de começo para outros na disputa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizado no Recife. No Torneio Aberto, a competição chegou nas rodadas mais decisivas e foram estabelecidos os finalistas para este sábado (16). Já no certame do Top-16, as duplas saem da fase de classificação e iniciam o mata-mata. As finais entre os mais bem ranqueados do Brasil acontecem no domingo (17).

Torneio Aberto

Entre os homens, a dupla de catarinenses, Nícolas e Bruno bateram Lipe (CE) e Romildo (DF) sem grandes dificuldades. Com parciais de 21x18 e 21x7, foram os primeiros a se classificarem. Os oponentes são Márcio Gaudie (RJ) e Pedro (PB), que suaram para conquistar a vaga de virada diante dos sul-matogrossenses Cadu e Saymon. O placar de 2x1 foi construído com 21x23, 21x19 e 16x14.

No feminino, Mafe (RJ) e Naiana (CE) não tiveram dificuldades para bater as catarinenses Lari e Luna por 2 sets a 0, parciais de 21x12 e 21x15. Mesmo placar que as nordestinas Larissa (CE) e Neide (AL) construíram diante de Alê (MG) e Fer Battistetti (SP), parciais de 21x14 e 22x20.

A grande decisão do aberto masculino acontece a partir das 10h10 deste sábado, na quadra 1. No mesmo horário, mas na quadra 3, acontece a final feminina. As duplas campeãs garantem uma vaga direta no TOP-16 da terceira etapa do Circuito, em Saquarema/RJ, entre 03/04 a 07/04.

Top-16

As 16 duplas mais bem ranqueadas no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia entraram na disputa de grupos - quatro grupos de quatro duplas - na última sexta-feira. Pelo sistema de disputa, as equipes que venceram dois jogos avançam direto para as quartas de final.

Entre os homens, Pernambuco vem sendo representado por Wesley e Denilson, que derrotaram os cariocas João Pedro e Lucas Aguinelo por 2 sets a 0 no primeiro jogo. No segundo jogo do dia, caíram diante dos paraibanos Vitor Felipe e Renato por 2 sets a 0.

Já no feminino, a alagoana Talita - com três participações em Jogos Olímpicos (Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016) - ao lado da cearense Taiana, conquistaram duas vitórias e surgem como grandes favoritas ao título.

Todos os resultados das partidas e o chaveamento do Torneio Aberto e do Top-16 podem ser conferidos no link



