Tênis Recife Tênis Clube sedia 4ª etapa do Circuito Rota do Sol com 97 atletas A competição juvenil tem categorias para atletas de 10, 12, 14, 16 e 18 anos, no masculino e feminino

Com 97 atletas, o Recife Tênis Clube, localizado na Imbiribeira, zona sul do Recife, está recebendo desde a última quarta-feira (18) até o próximo sábado (21) a 4°etapa do Circuito Rota do Sol. A competição juvenil é uma das mais tradicionais do país e faz parte dos eventos em série promovidos pela Confederação Brasileira de Tênis no mês de janeiro.

Os competidores conseguem seus primeiros pontos no ranking nacional através do Rota do Sol, que é o torneio inicial da temporada e possibilita a classificação para disputas maiores no ano. A pontuação do evento é G2, abaixo das competições G1 e GA.

O Circuito Rota do Sol 2023 conta com categorias para atletas de 10, 12, 14, 16 e 18 anos, tanto no masculino quanto no feminino. Todas as regiões do país estão representadas entre os 97 participantes, com destaque para São Paulo, que é o estado mais forte no tênis brasileiro e chegou com 30 representantes.

Essa integração com competidores de outros locais é um dos pontos destacados por Paulo Roma, diretor do evento e vice-presidente técnico da Federação Pernambucana de Tênis.

“Todos os atletas de Pernambuco que obtiveram sucesso no tênis, iniciaram através do Rota do Sol, que abre a chance de disputar o Campeonato Brasileiro , além de interagir com atletas de todo o país”.

Um exemplo é João Lucas Reis (22 anos), atual número 311 do ranking da ATP, que deu seus primeiros passos competitivos a nível nacional através do Rota do Sol.

O Circuito Rota do Sol é um regional do Campeonato Brasileiro. A etapa Nordeste acontece em capitais de sete estados da região. Salvador, Aracaju e Maceió receberam a competição antes da capital pernambucana. Até o fim de janeiro, o torneio segue por João Pessoa, Natal e Fortaleza.

Na última etapa anterior a de Recife, na capital de Alagoas, cinco atletas pernambucanos chegaram até as finais em suas respectivas categorias. João Vieira (10 anos), Mariana Costas e Rafa Daher (14) e Rafa Sales e Henrique Dantas (16). Todos estão na disputa da 4° etapa.



