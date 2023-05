Recife Tênis Clube sedia Copa Feminina com promessa pernambucana a partir desta segunda (22)

A- A+

Durante os dias 22 e 28 de maio, o Recife Tênis Clube, localizado na Imbiribeira, zona sul, sedia a etapa pernambucana do Ano III – Copa Feminina de Tênis. O torneio faz parte do circuito ITF World Tennis Tour, soma pontos para o ranking mundial e conta com uma premiação de US$ 15 mil (R$ 75 mil na cotação atual).

Convidada pela organização do evento, a jovem pernambucana Cecília Costa, de 17 anos, vai ser uma das representantes diretas do Brasil no quadro principal da competição e disputará o título.

No total, o Brasil terá sete atletas nessa chave. Além de Cecília, as outras competidoras brasileiras são: Júlia Konishi, Geórgia Gulin, Catarina Melleiro, Maria Luísa Oliveira, Maria Carolina Turchetto e Helena Bueno, que é a mais jovem garantida no quadro, com apenas 15 anos de idade.

Cecília começou a jogar tênis aos sete anos de idade, incentivada pelos pais a praticar alguma modalidade esportiva. Fã dos já aposentados Roger Federer e Serena Williams, a recifense passou pelo Squash Tennis Center e pelo Sport. Atualmente, ela mora em São Paulo e treina na Academia Rede Tênis Brasil.

Distante da família, que seguiu na capital pernambucana por questões profissionais e para cuidar da irmã mais nova de Cecília, a promessa comemorou o fato de poder disputar uma competição na sua terra natal.

“É muito importante já começar na chave jogando com adversárias mais gabaritadas. Estou muito contente e ansiosa por ter a oportunidade de atuar na frente dos meus pais, porque faz anos que eles não me veem jogar, por estarem longe. Ter torneios no Brasil ajuda bastante nossa evolução, porque o esporte exige investimento com viagens, equipamento, custo etc. Então quanto mais perto, melhor”, comentou Cecília.

Além da participação das atletas brasileira, a disputa no Recife contará com a presença de tenistas de três continentes (América, Europa e Ásia). A principal atração é a peruana Romina Ccuno, melhor posicionada entre as participantes (649ª do ranking da WTA).

No primeiro dia de disputa, a próxima segunda-feira (22), tem início as partidas da fase qualificatória. São 32 atletas em busca de duas vitórias para ingressar à chave principal do torneio, que deve começar a partir da terça-feira (23). A entrada para o público no Recife Tênis Clube é gratuita em todos os dias do evento.



