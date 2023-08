A- A+

Tênis Recife Tênis Clube será palco do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel; inscrições estão abertas Competição acontece no mês de setembro e espera receber até 300 atletas

Entre os dias 15 e 24 de setembro, o Recife Tênis Clube vai sediar o Torneio de Duplas Shopping do Automóvel. Competição que pretende reunir 300 atletas, divididos em nove categorias, no espaço localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana.

Organizado pelo RTC, o torneio tem como patrocinador o Shopping do Automóvel de Pernambuco, que leva o nome do certame. Folha de Pernambuco, Cervejaria Babylon e Grupo GPS também patrocinam o evento, que pagará R$ 15 mil em prêmios.

"Participar ativamente deste torneio é uma grande realização para nós. Além de incentivo ao esporte, também queremos fomentar a criação de novos relacionamentos entre as pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável", enfatizou Carla Albuquerque, gerente de marketing do Shopping do Automóvel.

"Durante todos os dias do evento, estaremos presente promovendo experiências divertidas e inclusivas para os jogadores e suas duplas. Então, convidamos você para viver este momento conosco", reforçou o analista do estabelecimento automotivo, Jadson Souza.

Nos dias 15, 16 e 17 de setembro, entram em quadra as categorias iniciante feminino, soma 10 masculino, soma 7 e 45+. Já nos dias 22, 23 e 24, entram em ação os atletas da iniciante masculino, soma 10 feminino, soma 9, soma 5 e 55+.

Os interessados em participar podem se inscrever através do WhatsApp (81) 98678-3778. De acordo com a organização, as vagas estão limitadas a 150 duplas, e o valor da inscrição custa R$ 400.

Veja também

Judô paralímpico Wilians Araújo é ouro no judô dos Jogos Mundiais da IBSA