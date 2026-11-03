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ESPORTES Recife terá duas representantes nos mundiais de atletismo paralímpico e goalball Laryssa Vitória, de 17 anos, e Emily Victoria, de 18, disputarão competições no Rio de Janeiro e no Cazaquistão

Duas atletas do Recife vão representar o Brasil em competições internacionais nos próximos meses.

Laryssa Vitória Lima da Silva, de 17 anos, disputará o Mundial Escolar Sub-18 de Atletismo Paralímpico, entre 3 e 8 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Já Emily Victoria Barbosa da Silva, de 18, participará do Mundial de Jovens de Goalball, de 27 de novembro a 5 de dezembro, em Astana, no Cazaquistão.

As duas integram o Recife Paralímpico, programa da Secretaria de Esportes do Recife.

Atletismo

Laryssa chega à competição após conquistar resultados em torneios internacionais. Em 2025, a recifense ganhou duas medalhas de ouro, nos 100 e 200 metros, e uma de prata, no salto em distância, durante a Gymnasiade Sub-15, disputada em Zlatibor, na Sérvia.

No mesmo ano, também conquistou dois bronzes nas provas de velocidade do Parapan-Americano de Jovens, em Santiago, no Chile.

Laryssa Vitória Lima da Silva, de 17 anos representará o Brasil no mundial de atletismo | Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

A atleta, que tem má-formação congênita na mão esquerda, começou a frequentar o Centro de Referência Paralímpico do Recife em 2023.

Ex-aluna da Escola Municipal Dom Bosco, ela iniciou sua trajetória de destaque em 2024, quando foi vice-campeã brasileira Sub-17 no salto em distância.

Desde então, passou a integrar convocações da Seleção Brasileira, sob orientação do treinador Ismael Marques.

“Essa conquista representa muito para mim e também mostra a importância do programa Recife Paralímpico, que vem contribuindo com o meu desenvolvimento como atleta e oferecendo apoio e oportunidades para que eu possa crescer no esporte e chegar cada vez mais longe. Sou muito grata por fazer parte desse projeto”, destacou Laryssa.

Goalball

Integrante do Centro de Referência Paralímpico desde 2022, Emily também acumula participações pela Seleção Brasileira de base.

A recifense recebeu sua primeira convocação em 2025 e, naquele ano, conquistou o ouro no Parapan-Americano de Jovens, no Chile, com a equipe feminina, que venceu o Canadá por 8 a 3 na decisão e encerrou o torneio sem derrotas.

Em 2026, Emily voltou a ser convocada, desta vez para os Jogos Parasul-Americanos de Valledupar, na Colômbia. A atleta treina com orientação de Natashy Melo, profissional do Centro de Referência Paralímpico, e agora terá pela frente o Mundial de Jovens, no Cazaquistão.

Recife Paralímpico

As duas atletas fazem parte do Recife Paralímpico, iniciativa municipal que oferece atividades de iniciação esportiva e treinamento para crianças e adolescentes com deficiência.

O programa contempla modalidades como atletismo, bocha e goalball, com atividades realizadas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e acompanhamento de profissionais de educação física.

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