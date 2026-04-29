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Cidade-sede Recife terá Fifa Fan Fest durante a Copa do Mundo Feminina 2027 A capital pernambucana será uma das cidades-sede que vai receber o Mundial no próximo ano

A cidade do Recife terá Fifa Fan Fest durante a Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027. O planejamento da capital pernambucana, que será cidade-sede do Mundial, foi apresentado nesta quinta-feira (29), na Arena de Pernambuco.

A reunião teve as presenças de representantes da gestão municipal, da Fifa, do Governo de Pernambuco e do Governo Federal.

Depois do encontro na Arena de Pernambuco, a comitiva realizou visita técnica a diversos pontos do Bairro do Recife, onde acontecerá o Fifa Fan Fest Recife.

O Comitê Gestor Municipal da Copa está inserido no Centro de Operações do Recife (COP) e reúne 14 secretarias e órgãos envolvidos com o evento.

O secretário-executivo do COP, Anderson Soares, destacou a importância histórica da cidade como um porto de encontros.

"O Recife sempre manteve uma conexão viva com o mundo, acolhendo os mais diversos povos e culturas. E hoje temos grande capacidade de receber turistas, com 18 mil leitos, ótima conectividade aérea e localização estratégica. Nosso projeto para a Copa celebra essa união de nações, história e futuro", disse.

A Fifa Fan Fest acontecerá no Cais da Alfândega, com público total estimado em 200 mil pessoas. Diversas vias próximas, como Vigário Tenório, Arrecifes e Aluízio Periquito, além das pontes, serão usadas como apoio ao evento.

“O local escolhido maximiza o uso da paisagem natural, por ficar na beira do rio, e estimula a inclusão, a integração cultural e urbana”, afirmou Anderson Soares.

Na visão da secretária-executiva da Mulher do Recife, Laleska Ferreira, o legado do evento será garantido com mais de 60 iniciativas em áreas como esporte e participação social, capacitação e protagonismo, promoção da cidade, valorização cultural, prevenção da violência e fortalecimento comunitário.

“Já estamos em clima de copa, com a cidade preparada, governança estruturada e trabalho em andamento”, assegurou.

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