Defesa Pessoal Recife terá visita de maior autoridade do Krav Maga na América Latina nesta quarta-feira (14) Para celebrar os 35 anos da chegada da modalidade no Brasil, o Grão Kobi Lichtenstein estará na capital pernambucana em evento aberto ao público

Recife vai receber, na quarta-feira (14), a maior autoridade de Krav Maga da América Latina, o Grão Mestre Kobi Lichtenstein, para comemorar os 35 anos da chegada da modalidade no Brasil.

O evento será no Restaurante Mangai, que fica localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a partir de 18h, e é totalmente aberto ao público.

Para participar, os interessados devem se inscrever através do número (81) 99867-5500 via Whatsapp.

Durante a visita, o Grão Mestre Kobi fará demonstrações de Krav Maga com instrutores e alunos, além de realizar um bate-papo para contar a história da modalidade e a sua chegada no Brasil durante a década de 90.

Ele foi aluno do criador do Krav Maga, Imi Lichtenstein, e é considerado a primeira pessoa faixa-preta a sair de Israel para apresentar a técnica e a filosofia da arte marcial.

Atualmente, Grão Mestre Kobi coordena a Federação Sul Americana de Krav Maga, no Rio de Janeiro, para ensinar sobre a modalidade de defesa pessoal aos civis e realizar treinamentos para forças de segurança pública e privada.

O Krav Maga é reconhecido como a única modalidade como defesa pessoal e não competitiva.

SERVIÇO:

Evento 35 anos do Krav Maga no Brasil, com a presença de Grão Mestre Kobi Lichtenstein

Data: 14 de maio

Horário: a partir de 18h

Local: Restaurante Mangai PE (Av. Eng. Domingos Ferreira, 1910 - Boa Viagem, Recife, PE)

Para participar, inscreva-se no Whatsapp (81) 99867-5500



