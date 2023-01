Recife vai receber etapa da regata de volta ao mundo Globe 40

A- A+

O Recife volta a estar na rota de grandes eventos náuticos internacionais. Desta vez, a capital pernambucana é um dos destinos da regata de volta ao mundo Globe 40 - La Grande Route. Aliás, Pernambuco vai ser a única parada no Brasil das embarcações, que vão passar de 10 a 15 dias por aqui (entre janeiro e fevereiro). O anúncio oficial da etapa Recife foi realizado no site da Globe 40 (www.globe40.com) na última quarta-feira (4).

A Globe 40 é uma regata de volta ao mundo de barcos da Classe 40, que garantem disputas mais acirradas. Serão ao todo 30 mil milhas náuticas de travessia, durante nove meses e 140 dias no mar. "Esse evento é a porta de entrada para que Pernambuco se torne uma parada de outras regatas internacionais de volta ao mundo, além de uma excelente oportunidade para o turismo náutico para a cidade", destacou o presidente da Federação Pernambucana de Vela (FPVela), Yannick Ollivier.

A partida aconteceu em 26 de junho do ano passado, em Tânger, no Marrocos, com a chegada em Lorient (França) prevista para março de 2023. No percurso, paradas programadas em Cabo Verde (África), Ilhas Maurício (Oceano Índico), Auckland (Nova Zelândia), Papeete (Polinésia Francesa), Ushuaia (Patagônia), Recife (Brasil) e Granada (Caribe).

Os velejadores vão partir de Ushuaia, na Patagônia argentina (extremo sul da América do Sul) no próximo domingo (8). A previsão de chegada do primeiro dos cinco barcos ao Recife é para o dia 25 de janeiro, com o público podendo acompanhar toda a movimentação. Também estão programadas várias atividades durante o período em que os competidores estiverem no Recife, como visita aos barcos, regata in-shore no Marco Zero e apresentações culturais. Também vão acontecer eventos fechados para convidados, patrocinadores e competidores. A etapa Recife se encerra no dia 5 de fevereiro, com os barcos seguindo rumo a Granada, no Caribe. Será a sétima e última parada, antes da chegada final em Lorient, na França.

A Globe 40 é uma realização da empresa francesa Sirius Events, com suporte na organização da etapa de Recife da Federação Pernambucana de Vela (FPVela), apoio do Cabanga Iate Clube de Pernambuco e Recife Marina, com patrocínio da Prefeitura do Recife e Qair Brasil.

CRONOGRAMA

- 8 de janeiro: Largada da Regata (perna Ushuaia/Recife);

- 23 de janeiro: Coletiva de Imprensa no Cabanga (15h);

- 25 de janeiro: Previsão de chegada do 1º barco;

- 28 e 29 de janeiro: Visitação dos barcos aberta ao público;

- 3 de fevereiro: Regata In-Shore para convidados (autoridades, patrocinadores, etc);

- 5 de fevereiro: Largada da Regata (perna Recife/Granada);



