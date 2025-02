Recife Vôlei abre venda de ingressos para jogo contra Curitiba

A- A+

Está aberta a venda de ingressos para a partida entre Recife Vôlei e Curitiba-PR, pela 11ª rodada da Superliga B Feminina 2024/25. O jogo vai ser neste domingo (16), às 17h, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na capital pernambucana. O confronto é decisivo para que a equipe recifense na busca pela classificação para a próxima fase da competição.

Com sete pontos, o Recife Vôlei ocupa a 10ª posição da tabela. Vale lembrar que o time tem três jogos a menos que os adversários após adiamentos. Já o Curitiba é o 12°, com quatro pontos somados em nove partidas.

Os ingressos estão disponíveis para compra na plataforma Ticket Simples (link abaixo). Os preços partem de R$ 5,00 para entrada individual social, mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do Geraldão, no dia do jogo. Já a entrada inteira custa R$ 30. A meia, R$ 15,00.

Ao todo, 14 equipes participam da Superliga B. Os times duelam entre si em turno único na primeira fase, que vai até o fim de fevereiro do próximo ano. Passam para os playoffs os oito primeiros. As quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso para a Superliga A.

Recife Vôlei x Curitiba-PR

Onde: Geraldão

Quando*: Domingo (16), às 17h



INGRESSOS:

- Individual - Social : R$ 5,00 + 1 kg de alimento não perecível

- Individual - Inteira: R$ 30,00

- Individual - Meia: R$ 15,00



Compra: Formato online, na plataforma Ticket Simples

Veja também