Recife Vôlei começa 'Semana Curitiba' de olho na liderança da Superliga B

Após vencer o Vôlei Natal, na última sexta-feira (26), no Geraldão, o Recife Vôlei inicia, nesta segunda-feira (29), a preparação para a partida que pode deixar a equipe na liderança da Superliga B 2024. Para isso, a equipe recifense precisa vencer a forte equipe do Curitiba, na próxima sexta-feira (02), na casa das adversárias, às 19h30. Além disso, vai precisar torcer para o Irati contra o Abel Moda e para o Tijuca no confronto contra o Mackenzie. Tanto o Recife Vôlei, quanto o Abel e o Mackenzie jogam fora dos seus domínios, o que deixa a próxima da rodada ainda mais emocionante.

O confronto contra o Curitiba deve ser o mais complicado para o Recife Vôlei desde o início da Superliga B. A equipe está invicta na competição e tem apresentado um desempenho acima da média até o momento. Foram três vitórias em três jogos. Por outro lado, após dois jogos excelentes no Geraldão, com vitórias por três sets a um contra Sorocaba e Volei Natal, chegou a hora de a equipe pernambucana conquistar a primeira vitória fora de casa.

“Acredito que estamos em uma crescente. Sexta-feira fizemos um bom jogo e, com a ajuda da torcida, vencemos bem. Agora é treinar muito para chegarmos bem em Curitiba, fazermos uma boa partida e conquistarmos os pontos em disputa. Uma coisa tenho certeza, vamos fazer o máximo desde a disputa do primeiro ponto”, comentou o técnico Adalberto Nóbrega.

O Recife Vôlei vai treinar em dois expedientes na segunda, terça e quarta desta semana. Na quinta, o time embarca para Curitiba, onde deve realizar o reconhecimento de quadra do Círculo Militar do Paraná no mesmo dia, à noite. Na sexta, uma movimentação rápida pela manhã e jogo à noite.

