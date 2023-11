Recife Vôlei confirma levantadora pernambucana para temporada 2024

A- A+

Aos poucos, a equipe do Recife Vôlei começa a ser formada visando a disputa da Superliga B 2024. Apesar da competição começar apenas na segunda quinzena de janeiro, o técnico Adalberto Nóbrega e toda a comissão seguem em busca de nomes para compor o elenco, que neste ano vai tentar o título e o acesso para a Superliga A. Nesta semana, o treinador anunciou mais uma jogadora para o grupo que defenderá a equipe. Trata-se da levantadora pernambucana Raissa Guedes, de 22 anos. Ela fez parte do elenco do ano passado e já foi confirmada para a próxima temporada.

Raissa é a primeira atleta do grupo de 2023 que foi confirmada na temporada seguinte. Ela fez uma boa Superliga B no primeiro trimestre deste ano, tendo entrado em praticamente todos os jogos no lugar de Cecília Capuchi, que não está mais no elenco recifense.

“A expectativa está alta para o próximo ano. Será algo especial representar o Recife Vôlei novamente. Na última edição, tive uma troca muito boa com Cecí. Ela me passava dicas e me aconselhava bastante. Cresci muito nesta temporada e quero chegar ainda melhor em 2024”, comentou.

Apesar de a temporada 2024 começar oficialmente para o Recife Vôlei apenas na segunda quinzena de novembro, Raissa já começou o treinamento visando a competição. “Um dos maiores desafios é a mudança na rotina de treino. São três turnos de treino por dia com musculação, treino específico e treino tático com todo o grupo. Outro ponto será jogar um campeonato com doze equipes de alto nível, o que exige ainda mais da gente”, declarou Raissa.

Após as pernambucanas Raissa e Rosana Prysthon, que será a atleta com menos de 21 anos exigido pelo regulamento da competição, novos nomes devem surgir nas próximas semanas. Ideia é fechar o elenco ainda no mês de novembro para que a preparação dure cerca de dois meses, um tempo muito superior ao desta temporada, que foi cerca de 10 dias.

“Estamos trabalhando com muita serenidade e pés no chão. Vamos ter um elenco ainda mais forte do que tivemos neste ano, mas para isso precisamos encontrar as atletas certas. A confirmação de Raissa demonstra claramente a intenção do clube em valorizar atletas de Pernambuco que têm qualidade. Como ainda estamos fechando o elenco, novos rostos já conhecidos podem aparecer nos próximos dias”, comentou o técnico Adalberto Nóbrega.

Veja também

Mês da consciência negra Sport lança camisa em reflexão ao mês da Consciência Negra; confira