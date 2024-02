Recife Vôlei conta com a boa fase de Karine Schossler diante do Curitiba

A- A+

O Recife Vôlei enfrenta o Curitiba, nesta sexta-feira (02), às 19h30, pela quarta rodada da Superliga B 2024, com a força de uma jogadora que está fazendo a diferença no time recifense. A oposta Karine, que chegou ao time no final do último ano para brigar por uma vaga na equipe, se tornou a principal arma ofensiva do técnico Adalberto Nóbrega. Titular nos três primeiros jogos da temporada, quando praticamente não saiu de quadra, ela é a maior pontuadora do Recife, com 46 pontos. Em seguida vem a ponteira Carol, com 44.

Karine Bremm Schossler tem apenas 23 anos e já se tornou um dos nomes mais respeitados na Superliga B 2024. Apesar da pouca idade, a gaúcha de 1,81m de altura está usando toda a sua experiência de já ter jogado em clubes como Vôlei Valinhos e Osasco para fazer a diferença no Recife Vôlei.

“Karine é uma jogadora diferenciada, inteligente e que se entrega muito nos jogos. Acredito que o desempenho dela é mérito de um esforço diário durante os treinos e o reflexo de um trabalho de todas as jogadoras em quadra. O time tem melhorado a cada jogo e o confronto contra o Curitiba será mais uma final que vamos em busca da vitória”, afirmou Adalberto.

Uma vitória contra o Curitiba pode deixar o Recife Vôlei na liderança da Superliga B. Além de conquistar o resultado positivo, será necessário torcer para o Irati contra o Abel Moda e para o Tijuca no confronto contra o Mackenzie. Tanto o Recife Vôlei, quanto o Abel e o Mackenzie jogam fora dos seus domínios.

O confronto contra o Curitiba deve ser o mais complicado para o Recife Vôlei desde o início da Superliga B. A equipe está invicta na competição e tem apresentado um desempenho acima da média até o momento. Foram três vitórias em três jogos. Por outro lado, após dois jogos excelentes no Geraldão, com vitórias por três sets a um contra Sorocaba e Volei Natal, a equipe pernambucana busca conquistar a primeira vitória fora de casa.

