Recife Vôlei convoca a torcida para treino aberto, nesta sexta (15)

A- A+

Após a chegada de praticamente todos os reforços para a disputa da Superliga B em 2024, o Recife Vôlei fará um treino aberto para a torcida, nesta sexta-feira (15), a partir das 18h30, no ginásio da Uninassau, no bairro das Graças. Esta será a primeira oportunidade de os recifenses conhecerem pessoalmente as jogadoras da equipe, principalmente as que chegaram recentemente ao clube. A entrada será 1kg de alimento.

Quem for ao ginásio vai poder assistir ao treino com as levantadoras Fabiola e Raissa, as ponteiras Aline, Carol, Jéssika e Neneca, a líbero Ju Paes, as centrais Nati Martins, Mylena, Mari Casas e Rosana, além da oposta Karine. A líbero Andressa só deve desembarcar na capital pernambucana nos próximos dias. Assim como a levantadora Mari Barreto.

A ideia de realizar o treino aberto é começar a aproximar a torcida deste novo time. Completamente renovado, a comissão técnica quer manter a identidade que deu certo na última temporada, com todo mundo na cidade falando da equipe. Por isso, quem for nesta sexta-feira vai poder, após o treino, tirar fotos e pegar autógrafos com as atletas.

“Queremos muito conhecer mais de perto essa torcida que já mostrou sua força na última temporada e nas redes sociais. Todo mundo fala que aqui as pessoas amam o vôlei. Desde que cheguei já tive certeza disso porque todo mundo que encontramos fala do Recife Vôlei. Nesta sexta, esperamos as arquibancadas cheias. Será um momento superespecial”, afirmou Mari Casas.

Veja também

Futebol Em negociação com Ceará, Juventude acerta a contratação de Jean Carlos, ex-Náutico