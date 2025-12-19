A- A+

Vôlei Recife Vôlei é superado pelo São Caetano na Superliga B Equipe encontra adversário entrosado, conta com ginásio cheio mais uma vez e segue focada na sequência da Superliga B

O Recife Vôlei foi superado pelo São Caetano por três sets a zero, nesta sexta-feira (19), no ginásio do Sport Club do Recife, em partida válida pela Superliga B feminina. Apesar do resultado, a noite foi marcada novamente pelo forte apoio da torcida, que encheu as arquibancadas e manteve o ambiente intenso do início ao fim.

A equipe pernambucana começou a partida com dificuldades para se ajustar em quadra. O nervosismo apareceu nos primeiros pontos, e o São Caetano aproveitou o bom momento ofensivo da ponteira Vivo Brain para construir vantagem no primeiro set. O Recife reagiu em alguns momentos e chegou a reduzir a diferença em três oportunidades, mas as visitantes mantiveram o controle da parcial e fecharam em 25x18.

No segundo set, o Recife Vôlei apresentou uma postura mais consistente. Após o São Caetano abrir vantagem e chegar a cinco pontos de frente, o time da casa se reorganizou, buscou o empate em 12x12 e virou o placar em 17x16. O Recife sustentou a dianteira até o 23x22, em uma parcial marcada pelo equilíbrio e pela participação intensa da torcida. Nos pontos finais, porém, dois erros custaram caro, e o São Caetano fechou o set em 25x23.

A terceira parcial mostrou um Recife Vôlei disposto a reagir. A equipe apostou em boas defesas, tentou acelerar o jogo e buscou variações no ataque, mas encontrou um adversário bem postado e com alto nível de entrosamento. O São Caetano manteve regularidade ao longo do set e encerrou a partida com novo 25x18.

Mesmo com a derrota, o Recife Vôlei voltou a contar com arquibancadas cheias no Sport, em mais uma demonstração de conexão entre equipe e torcida na Superliga B. O apoio constante foi reconhecido internamente como fator importante para a sequência da temporada.

Agora, o Recife Vôlei terá um período maior de preparação até o próximo compromisso na competição. A equipe volta a jogar no dia 13 de janeiro, novamente no ginásio do Sport, quando enfrenta o Pinheiros. A expectativa é de mais uma grande presença de público. A venda de ingressos para a partida terá início na próxima semana.



