Recife Vôlei encara o Abel Modas em busca da vice-liderança da Superliga B; saiba onde assistir

O Recife Vôlei entra em quadra, neste sábado (24), com dois grandes desafios. O primeiro é conquistar a primeira vitória fora de casa, contra o Abel Modas, às 19h30, na Arena Brusque. O segundo, chegar à segunda colocação na tabela de classificação da Superliga B 2024. Isso porque o adversário está com apenas um ponto à frente das recifenses: 14x15. Um resultado positivo pode tornar o Recife Vôlei vice-líder e deixar o time a apenas um ponto do líder Mackenzie. Isso sem contar com um maior distanciamento do pelotão que vem logo atrás, liderado pelo Sorocaba, com 10 pontos.

Para encarar o Abel Modas, que conheceu sua primeira derrota na Superliga na última rodada, diante do próprio Sorocaba, o técnico Adalberto Nóbrega vai contar com sua força máxima. O treinador quer aproveitar a boa fase do time, com duas vitórias nas últimas rodadas, para decolar na competição. Além de Fabíola, Karine, Aline, Ju Paes e Mari Casas, que parecem ter conquistado seus espaços e vem sendo titulares nos últimos jogos, a ponteira Sabrina fez duas partidas muito boas e deve permanecer no time.

“Neste grupo, todos têm condições de jogar como titular. O time sempre é montado de acordo com nossos objetivos e a forma de atuar dos adversários. Por isso não tem isso de titular. Tenho rodado o time e todos têm dado bons resultados. Vamos ter uma partida dificílima pela frente e é importante contar com todo mundo”, afirmou o treinador.

Como o último jogo do Recife Vôlei aconteceu na terça-feira (20), o tempo de treinamento para enfrentar o Abel foi muito curto. Foram apenas dois dias de treinos. Por isso a comissão técnica dedicou mais tempo aos ajustes táticos previstos para o jogo deste sábado. “Antes de todos os jogos, assistimos aos confrontos anteriores dos adversários para identificar possíveis vulnerabilidades e pontos a serem explorados. Desta vez não foi diferente. Ainda vamos treinar nesta sexta à noite e no sábado pela manhã”, esclareceu Adalberto.

A partida entre Recife Vôlei e Abel Modas será transmitido ao vivo pelo canal do Time Brasil no Youtube. Confira o link: https://www.youtube.com/watch?v=4WHa2Ec1V-0.

