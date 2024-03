Recife Vôlei encara o Abel Modas pela semifinal da Superliga B

A- A+

O Recife Vôlei enfrenta o Abel Moda, nesta segunda-feira (25), às 18h, ela primeira partida da semifinal da Superliga B de Vôlei 2024. Por ter terminado em segundo lugar na classificação da primeira fase, a equipe recifense disputará o jogo de ida em Brusque. O confronto de volta está marcado para a quinta-feira (28), às 16h, no Geraldão. Se cada equipe vencer um dos jogos, independente do placar, será preciso uma terceira partida, novamente no Recife, no dia 3 de abril, às 17h.

Para enfrentar o Abel Modas em Brusque, o técnico Adalberto Nóbrega exigiu muito do elenco durante a semana. Ele passou vídeos com os principais lances das adversárias e ainda parou muito os treinamentos para corrigir posicionamentos e opções de ataque. “Zeramos a Superliga B. Tudo que foi feito na primeira fase não vai adiantar de nada se não passarmos pelo Abel. Teremos um jogo muito difícil, contra um time em ascensão e que virá com tudo para sair na frente na disputa”, afirmou.

Nem mesmo o fato de ter vencido o Abel na primeira fase deixou o time mais tranquilo. “Foi uma vitória importante. Foi quando praticamente decidimos nossa segunda colocação. Mas agora está tudo zerado. Se não vencermos, não classificamos para a final e perdemos a chance de subir para a Superliga A. Não é isso que queremos”, apontou a levantadora Fabíola.

Independentemente do resultado do jogo de ida, o Recife Vôlei já começou a venda dos ingressos para o confronto da volta. E com promoção. O anel superior está custando apenas R$ 5 mais um quilo de alimento. O anel inferior, R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Os bilhetes podem ser adquiridos no www.ticketsimples.com.br.

Quem passar pela seimifinal já estará classificado para a Superliga B, pois os dois finalistas garantem a vaga na elite nacional do voleibol brasileiro. A outra semifinal da Superliga B está sendo disputada entre Mackenzie e Curitiba.

