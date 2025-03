A- A+

Vôlei Recife Vôlei encara o São Caetano para encerrar a Superliga B com vitória A partida, válida pela 13ª rodada do campeonato, acontece no Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, em São Caetano do Sul - SP

O Recife Vôlei entra em quadra nesta terça-feira (11), às 19h30, para enfrentar o São Caetano, em mais um grande desafio pela Superliga B Feminina 2024/25. O confronto acontece no Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, em São Caetano do Sul - SP, e marca o encerramento da campanha do time pernambucano na competição.

Com 16 pontos na tabela, o Recife Vôlei mostrou evolução ao longo do torneio, protagonizando grandes jogos e deixando sua marca na competição. A equipe brilhou especialmente no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), onde conquistou uma impressionante sequência de três vitórias consecutivas, todas por 3 sets a 0, contra Curitiba, Ascade e Londrina.

Agora, diante do São Caetano, terceiro colocado com 24 pontos, o Recife Vôlei busca encerrar sua participação com mais uma grande performance, reforçando o crescimento do time e a ambição de seguir forte para a próxima edição da Superliga B. O foco já está no futuro, com o objetivo de consolidar a equipe e seguir na luta pelo acesso à elite do voleibol nacional.

Veja também