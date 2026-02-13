A- A+

Vôlei Recife Vôlei encerra a Superliga B com vitória de virada sobre o Flamengo Equipe sai atrás, mostra poder de reação e vence por 3 sets a 2 na despedida da competição

O Recife Vôlei se despediu da Superliga B na noite desta terça-feira (13) , na quadra da Uninassau, com uma vitória emocionante por 3 sets a 2 sobre o Flamengo. Já rebaixada, a equipe pernambucana demonstrou caráter, superação e compromisso ao buscar uma virada marcante diante da sua torcida.

O início de partida foi desafiador. O Flamengo foi mais eficiente nos dois primeiros sets e venceu por 25x18 e 25x15, aproveitando melhor as oportunidades e impondo ritmo.

A reação recifense começou no terceiro set. Com ajustes no sistema defensivo e maior agressividade no saque, o time equilibrou as ações e fechou a parcial em 25x15, entrando de vez no jogo.

No quarto set, o Recife manteve a intensidade, contou com o apoio da torcida e venceu por 25x18, levando a decisão para o tie-break.

No set decisivo, a equipe mostrou maturidade e controle emocional. Mais organizada e eficiente nos momentos cruciais, fechou em 15x8, confirmando a virada por 3 a 2 e encerrando sua participação na Superliga B com uma atuação de entrega e personalidade.

A vitória representa não apenas um resultado positivo, mas o reflexo da evolução do grupo ao longo da competição. Diante da torcida, o Recife Vôlei encerra a temporada de cabeça erguida e já inicia o planejamento para os próximos desafios.

