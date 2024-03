A- A+

Vôlei Recife Vôlei enfrenta o Ascade, nesta sexta-feira (01), no Geraldão Partida começa a partir das 20h

O Recife Vôlei entra em quadra para enfrentar a equipe da Ascade, nesta sexta-feira (01), às 20h, no Geraldão, em busca de mais uma vitória na Superliga B e da manutenção da invencibilidade dentro de casa, em 2024. Um resultado positivo diante da equipe brasiliense mantém as recifenses na segunda colocação, atrás apenas do Mackenzie. Para incentivar ainda mais o time, quem vai se juntar à torcida nesta rodada é a pernambucana campeã olímpica Jaqueline.

Para o confronto desta sexta-feira, o técnico Adalberto Nóbrega vai entrar mais uma vez com sua força máxima. Após três vitórias seguidas, o treinador parece ter encontrado a formação ideal da equipe com Fabíola, Ju Paes, Aline, Fabíola, Mari Casas e Karine. Durante os jogos, ele também tem utilizado bastante Nati Martins. “Não temos titulares. Temos um grupo em que todas estão prontas para jogar. Vamos em busca de mais uma vitória contra um time que vem em uma crescente e que vai exigir muito do nosso time em quadra”, afirmou.

Os ingressos para o confronto podem ser adquiridos no site www.ticketsimples.com.br. Os valores vão de R$ 1 mais um quilo de alimento, até R$ 30, que é a inteira no anel inferior. A expectativa é que este seja o jogo com o maior público até o momento em toda a Superliga B.

Sobre a presença de Jaqueline, Adalberto acredita que será um incentivo a mais para o time e para a torcida. “Jaqueline é um dos maiores nomes da história do vôlei pernambucano. Sua presença enobrece o evento, chama a torcida e empolga as atletas em quadra. Talvez ela não tenha noção da importância dela neste momento para o Recife Vôlei e para a modalidade como um todo em Pernambuco”, comentou.

Caso conquiste a vitória, o Recife Vôlei permanecerá na segunda colocação, podendo terminar a rodada a dois pontos do líder Mackenzie. Além disso, poderá abrir uma diferença de cinco pontos para o terceiro colocado, o Abel Modas.

