Recife Vôlei enfrenta o Chapecó, nesta sexta-feira (16), pela Superliga B

O Recife Vôlei entra em quadra, nesta sexta-feira (16), para disputar a primeira de duas decisões pela Superliga B 2024. Em quinto lugar, portanto fora da zona de classificação para a semifinal da competição, o time comandado pelo técnico Adalberto Nóbrega encara o Chapecó, às 20h, no Geraldão. Uma vitória pode fazer as recifenses pularem para o terceiro lugar, passando o próprio adversário da noite, que está em quarto, e o Curitiba, que ocupa a terceira posição, ambos com nove pontos, um a mais que o time local.

Para enfrentar o Chapecó, o elenco recifense abriu mão de aproveitar o Carnaval para se dedicar ao trabalho em quadra. Foram apenas o sábado e o domingo de folga. Todos os demais dias tiveram trabalho em dois expedientes, na quadra e na academia.

“Aproveitamos esses dias sem jogos para corrigir alguns pontos de melhoria que identificamos nos últimos confrontos. Além disso, buscamos nos fechar e focar no Chapecó, que é um time fortíssimo e vem em busca da vitória dentro do Geraldão. Por isso a torcida precisa lotar o ginásio e nos ajudar neste que deve ser o jogo mais complicado até o momento na Superliga B”, afirmou Adalberto Nóbrega.

O técnico ainda não confirmou quem vai entrar de frente contra Chapecó, mas ele pode vir com novidades para tentar surpreender o adversário. Uma coisa é certa, quem entrar vai estar pronta para fazer o melhor em quadra e lutar pela vitória desde os primeiros lances de jogo.

Após o jogo contra Chapecó, o Recife Vôlei vai para sua segunda decisão. Desta vez na terça-feira (20), contra o São Carlos, novamente às 20h, no Geraldão. “Não estamos pensando no São Carlos. Nosso objetivo está todo focado no Chapecó. A partir do sábado, vamos nos voltar para o jogo da terça-feira”, afirmou a ponteira Aline.

INGRESSOS

Quem garantir o ingresso para os dois jogos no Geraldão, ao invés de pagar R$ 30 por partida, para a arquibancada inferior, o torcedor que comprar a casadinha vai pagar apenas R$ 42,90 e vai assistir aos dois jogos no melhor espaço do ginásio, bem pertinho das jogadoras. Os bilhetes já estão à venda no www.ticketsimples.com.br.

O passaporte para os jogos não está sendo mais comercializado. Porém o ingresso social no valor de R$1 mais um quilo de alimento continua válido, mas com um número limitado. As demais entradas continuam as mesmas e os valores podem ser encontrados no próprio site que está comercializando os bilhetes.

