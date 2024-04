A- A+

Vôlei Recife Vôlei enfrenta o Curitiba em busca do terceiro lugar na Superliga B Partida acontece neste domingo (7), às 16h, no Ginásio da AABB

O Recife Vôlei entra em quadra, neste domingo (7), em mais uma decisão. A equipe enfrenta o Curitiba, às 16h, na luta pela medalha de bronze na Superliga B 2024. O confronto, desta vez, será no ginásio da AABB, no Recife. Os ingressos serão limitados e já estão sendo vendidos no site www.ticketsimples.com pelo preço único de R$ 10. Os portões serão abertos com uma hora de antecedência.

Apesar de não ter conquistado o acesso para a Superliga A, o Recife Vôlei enfrenta o Curitiba para fechar a temporada com vitória. O técnico Adalberto Nóbrega não deu descanso ao elenco durante toda a semana. Pelo contrário, as atletas treinaram todos os dias em dois expedientes. “Estamos fazendo uma campanha muito importante para o vôlei recifense e nordestino. Vamos entrar em quadra em busca de uma vitória importante que vai nos colocar entre as três melhores equipes da Superliga B. Este é um avanço muito importante para um projeto que tem menos de dois anos de existência”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

A central Nati Martins aproveitou a folga entre um treino e outro desta semana para convocar a torcida para o jogo deste domingo. “Essa partida será muito importante para nossa equipe. Vamos em busca deste terceiro lugar e contamos muito com o apoio do torcedor. Vamos transformar a quadra da AABB em um caldeirão para conquistarmos o resultado”, afirmou.

O jogo contra o Curitiba será o último do Recife Vôlei na temporada 2023/2024. A intenção é ter um breve recesso após o confronto deste domingo e dentro de poucas semanas já iniciar as tratativas para a disputa da próxima edição da Superliga B 2025.

