Recife Vôlei enfrenta o São Carlos e pode encostar nos líderes

O jogo mais importante do ano. Assim o Recife Vôlei está considerando o confronto contra o São Carlos, nesta terça-feira (20), às 20h, no Geraldão. Em terceiro lugar na classificação da Superliga B e invicto jogando dentro de casa, o time recifense vai com tudo em busca da vitória que pode deixar a equipe a um ponto dos líderes, Mackenzie e Abel Moda. O adversário da noite está em 11º lugar, com cinco derrotas em cinco rodadas. Apesar da diferença, as jogadoras do Recife Vôlei não querem saber de favoritismo. Para elas, será mais uma final.

“Não tem jogo fácil na Superliga B. O São Carlos possui um grande elenco, que pode ter encontrado alguma dificuldade neste início da competição, mas tem todas as condições de se recuperar. O que não podemos é deixar que esta recuperação comece aqui no Recife. Vamos jogar com foco total na vitória para que possamos avançar ainda mais na classificação rumo à classificação para as semifinais”, afirmou a central Mari Casas.

Para o jogo, o técnico Adalberto Nóbrega pode promover a entrada da ponteira Sabrina na equipe titular pela primeira vez na Superliga B. “Sabrina entrou muito bem contra o Chapecó. Conseguiu fazer o que nós pedimos e conseguiu mudar o jogo. É uma menina muito nova, mas com um potencial muito grande. Vamos ver se podemos utilizá-la desde o início”, afirmou o treinador.

Sobre a possibilidade de jogar entre as titulares, Sabrina tenta despistar. “Estou trabalhando muito com todo o grupo. O importante é que entre em quadra quem estiver melhor. Entrei contra Chapecó e consegui virar as bolas. Se precisar, estarei pronta para entrar novamente, independente se como titular ou não”, afirmou.

Os bilhetes para o confronto contra o São Carlos já estão à venda no www.ticketsimples.com.br. Os valores vão de R$ 1 mais um quilo de alimento até R$ 30. Não serão vendidos bilhetes no local da partida.

