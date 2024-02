A- A+

Vôlei Recife Vôlei espera contar com maior público da competição, nesta sexta-feira (01) Invicto no Geraldão, time recifense recebe o Ascade, a partir das 20h

Após três vitórias consecutivas e ter alcançado a vice-liderança da Superliga B, o Recife Vôlei volta a jogar no Ginásio Geraldão. Nesta sexta-feira (02), a partir das 20h, a equipe recifense entra em quadra para enfrentar o Ascade em busca de mais um resultado positivo.

Os ingressos para o confronto já estão à venda no www.ticketsimples.com Os valores vão de R$ 1 mais um quilo de alimento, até R$ 30, que é a inteira no anel inferior.

Após uma segunda-feira de folga, a equipe do Recife Vôlei voltou aos trabalhos nesta terça-feira. O técnico Adalberto Nóbrega tem exigido bastante do grupo, principalmente nesta segunda metade da competição. “Só vamos parar quando a Superliga acabar. É uma competição curta, mas muito exigente, com pelo menos um jogo por semana, sem contar as viagens. Nesta sexta, vamos enfrentar um adversário que, apesar de estar na última colocação, é muito bem estruturado e tem apresentado uma evolução importante nas últimas rodadas. Mais do que nunca vamos precisar da torcida”, afirmou o treinador.

A torcida do Recife Vôlei realmente tem feito a diferença no Geraldão. Tanto que a equipe não perdeu sequer um jogo em casa, na atual temporada. Além disso, tem vencido de forma consistente e sem sustos. “A torcida é o nosso diferencial. A força que vem da arquibancada é diferente aqui no Recife. Esperamos o ginásio cheio nesta sexta. Vamos em busca de mais uma vitória”, afirmou a central Mari Casas.

Caso conquiste a vitória, o Recife Vôlei permanecerá na segunda colocação, podendo terminar a rodada a dois pontos do líder Mackenzie. Além disso, poderá abrir uma diferença de cinco pontos para o terceiro colocado, o Abel Modas.

