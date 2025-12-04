A- A+

Superliga B Recife Vôlei estreia contra Ceará e abre temporada com elenco reformulado Equipe inicia competição fora de casa e apresenta grupo renovado para 2025/2026

O Recife Vôlei abre sua participação na Superliga B 2025/2026 nesta sexta-feira (5), às 20h, contra o Ceará, no Ginásio Aécio Borba, em Fortaleza. O confronto marca o início da nova temporada e a primeira apresentação oficial do elenco amplamente reorganizado após duas semanas de preparação.

Elenco passa por ampla reformulação

A equipe manteve quatro jogadoras da última temporada: a líbero Paloma, a ponteira Bia Amaral, a central Rosana e a levantadora Clara. Também foram promovidas ao time principal as ponteiras Natalia Nóbrega e Gabriela, formadas na base do Recife Vôlei.

Além do grupo remanescente, o clube contratou novas atletas para reforçar todas as posições. Chegaram a líbero Thuanny; as centrais Camila Leite e Mariana Lima; as ponteiras Camilly, Sylvia e Nathalia Leandra; as levantadoras Maynara e Manu; e a oposta Bia Magnabosco.

Técnico aponta início de novo ciclo competititivo

O técnico Adalberto Nóbrega avalia que a estreia simboliza a abertura de uma nova etapa. Segundo ele, o trabalho coletivo começou assim que todas as atletas se apresentaram, reunindo jogadoras experientes e jovens em desenvolvimento. Para o treinador, a estreia fora de casa exige total concentração e deve orientar o ritmo de evolução ao longo da Superliga B.

Ingressos para o primeiro jogo em casa

O clube iniciou a venda de ingressos para Recife Vôlei x Asa Alumínio, primeira partida como mandante na competição. Os bilhetes custam R$ 30 (inteira), R$ 20 (social) e R$ 15 (meia-entrada). As partidas ocorrerão no Sport, onde a capacidade reduzida do ginásio torna o número de ingressos limitado.

Serviço

Superliga B 2025/2026 - Estreia do Recife Vôlei

Jogo: Ceará x Recife Vôlei

Data: Sexta-feira, 5 de dezembro

Horário: 20h

Local: Ginásio Aécio Borba - Fortaleza (CE)

Com informações da assessoria

