Recife Vôlei estreia na Superliga B diante de Sorocaba

A- A+

Após mais de dois meses de espera, chegou a hora do Recife Vôlei estrear na Superliga B 2024. A equipe entra em quadra nesta sexta-feira (12), às 20h, para enfrentar o Sorocaba/SP. O confronto será no Ginásio Geraldão. Os ingressos estão sendo vendidos desde a última semana.

O Recife Vôlei que estreia na Superliga B deste ano é quase que completamente diferente da última temporada. Para 2024, foram 12 contratações que chegaram. Desta vez, o grupo foi montado com mais antecedência, que começou a treinar ainda no início de novembro.

Entre os novos nomes, as levantadoras Fabíola e Mari Barreto, as líberos Ju Paes e Andressa, as ponteiras Aline, Carol, Sabrina e Neneca, a oposta Karine, as centrais Nati Martins, Mari Casas e Paloma. Permaneceram do elenco anterior as pernambucanas Raissa Guedes (levantadora), Jéssica (ponteira) e a central Mylena. A também central Rosana Prysthon, de apenas 14 anos, também está no grupo que vai em busca da classificação para a Superliga A.

A Superliga deste ano conta com 12 equipes. As duas primeiras colocadas se classificam para a Superliga A. As quatro últimas são rebaixadas para a Superliga B. Para o técnico Adalberto Nóbrega, o planejamento é sempre voltado para o próximo jogo. “Nosso foco total neste momento é o Sorocaba. Estamos vivendo a semana de estreia contra um time muito forte e que tem chances claras de fazer uma excelente Superliga. Não podemos entrar em quadra pensando nos jogos seguintes. Queremos vencer na sexta. Depois vamos começar a pensar na segunda rodada”, comentou.

Quando perguntadas se o Recife Vôlei é favorito diante das paulistas, o semblante das atletas muda e o tom de seriedade se torna ainda mais expressivo. “Aqui não tem isso de favorito. Não pensamos assim e nem gostamos de falar sobre isso. Vai vencer quem trabalhar mais, quem se preparar mais, quem tiver com mais garra e concentrado. Queremos sair de quadra com a vitória, mas para isso precisamos fazer o melhor, nos superarmos e darmos tudo dentro de quadra para sairmos vencedores diante de um adversário que merece todo o nosso respeito”, afirmou a central Nati Martins.

TORCIDA ORGANIZADA

Enquanto o time se prepara dentro de quadra, a torcida começa a se organizar para fazer bonito nas arquibancadas. A Torcida Organizada Tubarão Azul está preparando uma grande festa para empurrar o time para cima do Sorocaba. Com mais de 150 membros no grupo do Whatsapp, o número de mensagens impressiona. Todos em busca de alternativas para ser a sétima jogadora em quadra nesta sexta-feira.

INGRESSOS

Os ingressos para o jogo de estreia estão à venda no site www.ticketsimples.com. Existem seis tipos de bilhetes, que vão desde o social, que custa apenas R$ 1 mais um quilo de alimento, até o anel inferior, que sai por R$ 30, a inteira (conferir todos os valores abaixo). Para quem quiser garantir a entrada em todos os confrontos da primeira fase, existe o Passaporte Torcedor, que custa apenas R$ 110.

Confira os valores:

Passaporte: R$ 110 (preço único que dá direito a ingresso para todos os jogos da primeira fase da Superliga B)

Anel inferior: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Anel superior: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Social: R$ 1 + 1kg de alimento.

Veja também

Campeonato Pernambucano Sport estreia com vitória diante do Petrolina no Campeonato Pernambucano