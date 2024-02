Recife Vôlei faz promoção para lotar o Geraldão

A- A+

Está chegando a hora da decisão. E não será apenas uma, mas sim duas partidas que podem definir o futuro da equipe do Recife Vôlei na Superliga B 2024, nesta sexta-feira (16) e na terça-feira (20) à noite, quando serão realizados os confrontos contra Chapecó e São Carlos, respectivamente. As duas decisões serão às 20h e com promoção de ingressos.

Ao invés de pagar R$ 30 por partida, para a arquibancada inferior, o torcedor que comprar a casadinha vai pagar apenas R$ 42,90. Os bilhetes já estão à venda no www.ticketsimples.com.br.

“Nunca precisamos tanto da nossa torcida como nessas duas próximas rodadas. Essa promoção é um convite a todo recifense para que ele venha e empurre nossa equipe para cima das adversárias. Estamos invictos no Geraldão e queremos continuar assim. Aqui é nossa casa, nosso caldeirão”, afirmou o diretor de comunicação da equipe, Peter Martinez.

O passaporte para os jogos não está sendo mais comercializado. Porém o ingresso social no valor de R$1 mais um quilo de alimento continua válido, mas com um número limitado. As demais entradas continuam as mesmas e os valores podem ser encontrados no próprio site que está comercializando os bilhetes.

“É sempre muito bom contar com a torcida. Ver o ginásio lotado nos deixa com um jogador a mais em quadra. Por isso convocamos todos os pernambucanos para transformarem o Geraldão no maior caldeirão do vôlei brasileiro. Vamos mostrar mais uma vez que o Recife Vôlei tem a maior a mais apaixonada torcida do País”, afirmou a levantadora Raissa Guedes.

Veja também

Vôlei Recuperado, Leal almeja retorno à seleção masculina de vôlei e sonha com vaga em Paris-2024