Recife Vôlei faz sua estreia no Geraldão na sexta-feira (03); veja como garantir o ingresso gratuito

O Recife Vôlei vai jogar no Geraldão pela primeira vez nesta temporada no dia 03 de fevereiro, às 20h, contra o Justforyou Vinhedo/Country Club, em partida válida pela terceira rodada da Superliga B. E a estreia em casa contará com o apoio da torcida.

O ingresso é gratuito, mas precisa ser reservado de forma antecipada, e o torcedor deverá levar 1 kg de alimento não-perecível.

Para ter acesso ao ingresso, o torcedor deve realizar um cadastro na plataforma Sympla, reservar o ingresso e levar 1kg de alimento no dia da partida. Sem um dos dois itens, a entrada do torcedor não será permitida.

Até o momento, já foram reservados três mil ingressos. As reservas podem ser feitas até o dia do jogo.



Além do jogo contra o Vinhedo, o Recife Vôlei disputará outras três partidas no Geraldão, sempre às 20h, nos dias 10 de fevereiro, contra Vôlei Taubaté; no dia 24 de fevereiro, contra o SESI-SP; e no dia 07 de março, contra o AGEE São Carlos. O esquema de entrada será o mesmo deste primeiro embate em casa.

Apoio

Buscando o acesso para a elite do vôlei nacional, o Recife Vôlei foi campeão invicto da Superliga C (etapa Brasília) em 2022 e garantiu o acesso para a Superliga B.

Este ano, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, está patrocinando o único representante do Nordeste na Superliga B.



