A- A+

Vôlei Recife Vôlei inicia contagem regressiva para estreia na Superliga B Estreia acontece no próximo dia 12/01, diante do Sorocaba, no Ginásio do Geraldão

Está chegando a hora. A nove dias da tão esperada estreia na Superliga B, a equipe do Recife Vôlei entra na reta final de treinamento para a partida contra Sorocaba, no próximo dia 12, às 20h, no Ginásio Geraldão. Após um final de ano muito focado na parte física, para deixar todo o elenco pronto para suportar a maratona de 11 partidas em pouco mais de dois meses, o técnico Adalberto Nóbrega intensificou o trabalho tático e de entrosamento em quadra. A intenção é entrar em quadra na sexta-feira (12) com a força máxima.

“É claro que a equipe vai evoluir a cada jogo, mas precisamos entrar com tudo desde as primeiras partidas. Montamos um bom elenco e temos certeza que a nossa torcida vai comparecer em peso ao Geraldão. Esse é nosso principal diferencial. No último ano, todo o Brasil falou da força da arquibancada do Recife. Eu não tenho a menor dúvida que o ginásio estará cheio e vamos repetir essa pressão nesta temporada”, declarou Adalberto Nóbrega.

Os ingressos para o jogo já estão à venda. Existem seis tipos de ingressos, que vão desde o social, que custa apenas R$ 1 mais um quilo de alimento, até o anel inferior, que sai por R$ 30, a inteira (conferir todos os valores abaixo).Para quem quiser garantir a entrada em todos os confrontos da primeira fase, existe o Passaporte Torcedor, que custa apenas R$ 110.

Os ingressos estão à venda exclusivamente no site www.ticketsimples.com. A expectativa é que todos os bilhetes sejam comercializados antes do dia 12 de janeiro. Foi colocado à disposição do torcedor a carga máxima do Geraldão, o que impossibilita a abertura de lotes extras de ingressos.

Confira os valores dos ingressos dos jogos no Geraldão, na primeira fase da Superliga:

Passaporte: R$ 110 (preço único que dá direito a ingresso para todos os jogos da primeira fase da Superliga B)

Anel inferior: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Anel superior: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Social: R$ 1 + 1kg de alimento.

Confira a tabela de jogos a serem realizados no Geraldão:

12/JAN – RECIFE VOLEI x RENASCE/SOROCABA

26/JAN – RECIFE VOLEI x VOLEI NATAL DESPORTIVO

16/FEV – RECIFE VOLEI x ACV/UNOESC/CHAPECO

20/FEV – RECIFE VOLEI x AGEE/SAO CARLOS

01/MAR – RECIFE VOLEI x ASCADE

12/MAR – RECIFE VOLEI x IRATI VOLEI

Veja também

Justiça Justiça encerra processo do técnico Cuca na Suíça