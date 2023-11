A- A+

Vôlei Recife Vôlei inicia preparação para Superliga B com Fabíola, Neneca e Carol O primeiro dia de trabalho foi marcado por avaliações físicas e um rápido treino com bola

O Recife Vôlei iniciou oficialmente a preparação para a disputa da Superliga B, na última segunda-feira (20), no ginásio da Uninassau. Com a presença de três reforços, a levantadora Fabíola e as pontas Neneca e Carol, o técnico Adalberto Nóbrega realizou a primeira movimentação em quadra. O trio se juntou às pratas da casa, sendo elas a levantadora Raissa, a central Mylena, a ponta Jéssica e a central Rosana. Até o próximo final de semana, desembarcam no Recife a central Mari Casas, a oposta Karine e a central Nati Martins. A líbero Ju Paes, a ponteira Aline e a líbero Andressa devem chegar até o início do mês de dezembro.

O primeiro dia de trabalho do Recife Vôlei foi marcado por avaliações físicas e um rápido treino com bola. A intenção de Adalberto foi apresentar o projeto, a forma de trabalho e receber bem os reforços para a temporada. A movimentação em quadra foi mais para começar a dar ritmo às atletas.

“Muito importante a chegada de atletas de alto nível para nosso projeto, como Fabíola, Neneca e Carol. O Recife Vôlei está em ascensão e quem chegou está muito focada no acesso à Superliga A. Agora é trabalhar para colher os frutos mais na frente. Tenho certeza que o Recife Vôlei se tornou um projeto grande, com credibilidade no mercado, que busca a classificação”, afirmou o treinador.

Sobre o início do trabalho, Adalberto comemorou o tempo de preparação. “Agora é focar muito na parte técnica e tática. Neste ano será diferente, pois se na última Superliga B tivemos 10 dias para contratar e preparar o time, agora teremos cerca 50 dias para o primeiro jogo. Isso também é muito importante para a parte física. Se no último ano não tivemos tempo de preparar fisicamente, e algumas atletas precisavam deste tempo, agora teremos a oportunidade de fazer com que todos cheguem em alto nível”, finalizou.

Além dos treinos em quadra, o Recife Vôlei deve realizar alguns amistosos contra equipes regionais para dar ritmo de jogo ao time. Porém esses jogos devem acontecer apenas no próximo ano.

