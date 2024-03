A- A+

Vôlei Recife Vôlei perde mais uma diante do Abel Moda e dá adeus ao acesso à Superliga A Por 3 sets a 1, recifenses são eliminadas no Ginásio do Geraldão

Sentimento de dor e de que era possível mais. Nesta quinta-feira (28), o Recife Vôlei perdeu o segundo jogo da semifinal da Superliga B pelo placar de 3 sets a 1, para o Abel Moda, no Geraldão, e deu adeus à chance do acesso à elite do vôlei nacional.

Apesar do ambiente a favor, a equipe de Brusque-SC não se sentiu intimidada e chegou a abrir quatro pontos de vantagem logo no início do jogo. A desvantagem levou o treinador do Recife, Adalberto Nóbrega, a pedir tempo técnico para organizar o time em quadra. A proposta do comandante criou uma reação e a equipe mandante encostou no marcador. Quando o primeiro set se encaminhava para o final, as visitantes abriram nova margem, freando o time da casa. A primeira parcial acabou 25x16 para as visitantes.

O segundo set começou muito equilibrado com as duas equipes disputando ponto a ponto. Mas assim como na etapa anterior, nos pequenos detalhes as visitantes foram construindo um placar favorável - chegando a abrir sete pontos de vantagem. Apesar das alterações promovidas pelo técnico, a equipe da casa continuou desencontrada e perdeu o segundo set por 25x18.

Duas das melhores equipes da competição, Recife Vôlei e Abel Moda a todo momento travavam um duelo parelho. Pressionadas pelo resultado, as mandantes jogavam a partir de então pela vida na competição. A torcida também entendeu o momento e chegou junto, empurrando o time em quadra. A reação da equipe da casa passou muito pela parceria entre a levantadora Fabíola e a ponteira Aline. Dessa vez, 25x19 em favor do time mandante.

O quarto set seguiu o roteiro anterior, com muito equilíbrio entre os times e uma disputa acirrada ponto a ponto. Um fundamento que esteve em falta nos primeiros sets e que passou a dar esperanças para o Recife Vôlei foram os bloqueios. Ainda assim, no momento mais decisivo do duelo, a equipe do Sul conseguiu ser mais eficiente e fechou em 25x23, vencendo por 3 sets a 1.

