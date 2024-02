A- A+

Superliga de Vôlei Recife Vôlei perde para o Curitiba por três sets a dois, nesta sexta, no Paraná Com a derrota no tie-break, Recife volta pra casa com um ponto na bagagem

Não deu. O Recife Vôlei fez uma boa partida diante do Curitiba, mas não foi suficiente para vencer seu primeiro jogo fora de Pernambuco. Perdeu o primeiro set, mas depois venceu dois de forma seguida, sem dar chances para o adversário. No quarto set, o time desconcentrou e permitiu que as donas da casa igualassem mais uma vez o número de sets: 2x2. No fim, com o apoio da torcida, o Curitiba levou a melhor vencendo por três sets a dois.

O confronto começou com um Recife Vôlei inspirado. A equipe acertava tudo e chegou a abrir 1x6 no placar. Mas o ímpeto do time parou por aí. Depois disso o que se viu foi a recuperação do Curitiba, que aproveitou os erros de ataque das recifenses e virou no 10x9. Depois daí, as donas da casa se mantiveram à frente até fechar a primeira parte do confronto com o placar de 25x21.

No segundo set, o técnico Adalberto Nóbrega conseguiu organizar o time em quadra e contou com a superação das atletas em quadra. Aos poucos, o Recife Vôlei começou a jogar com mais calma e de forma inteligente para vencer por 25x19, com destaque para toda equipe. O terceiro set foi um passeio do Recife Vôlei. Em pouco tempo, a equipe virou o jogo por 25x16, com Karine, Carol e Aline virando toda as bolas de uma Fabíola inspiradíssima.

No quarto set, o Recife Vôlei passou por um verdadeiro apagão. Foi o pior set da equipe na Superliga B até o momento, quando nada dava certo. Por outro lado, o adversário acertava tudo e contava com o apoio da torcida que encheu o ginásio. No final, 25x10 para as donas da casa.

O quinto set começou bastante nervoso. As duas equipes trocavam pontos e, ao mesmo tempo que exploravam a parte ofensiva, era nítido o receio de errar. Porém os erros vieram e as donas da casa chegaram a fazer 10x5. O Recife Vôlei até tentou chegar ao empate, mas terminaram perdendo por 15x12.

Agora o Recife Vôlei terá cerca de 15 dias para se preparar para o próximo confronto, contra o Chapecó, no dia 16 de fevereiro, às 20h, no Ginásio Geraldão. Os ingressos para o jogo já estão à venda no www.ticketsimples.com.br.

