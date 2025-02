Recife Vôlei perde para o Irati e se complica na Superliga B

A- A+

O Recife Vôlei perdeu para o Irati por três sets a um (19x25, 22x25, 25x23 e 12x25), nesta quinta-feira (27), no Paraná, e se complicou na classificação da Superliga B 2024/2025. A equipe pernambucana não conseguiu repetir as boas apresentações realizadas no Geraldão e agora depende de outros resultados para terminar entre as oito primeiras colocadas que vão disputar as quartas de final da competição nacional.

O Recife Vôlei não conseguiu jogar bem e ainda se deparou com um Irati muito concentrado e jogando a melhor partida da temporada. O time paranaense acertava praticamente tudo, principalmente no bloqueio. E foi exatamente neste quesito que as donas de casa foram melhor e dominaram no primeiro set da partida, com sete pontos de block, fechando em 25x19.

No segundo set, o Recife Vôlei voltou com ‘sangue nos olhos’, sabendo que perder mais um set não estava de forma alguma no plano da equipe. O time até começou bem, trocando pontos e conseguindo colocar a bola na quadra adversária. Porém o Irati, aos poucos, foi reconstruindo a vantagem e chegou a abrir cinco pontos de diferença. O Recife chegou a diminuir, mas não conseguiu vencer novamente e foi para o terceiro set após perder por 22x25.

No terceiro set, o Recife Vôlei parecia uma outra equipe. Dominou o jogo, acertou praticamente tudo e, em alguns momentos, chegou a abrir quatro pontos no placar, o que não tinha acontecido até o momento. A boa distribuição de bolas de Bettina contribuiu diretamente para o bom desempenho de Sassá e, principalmente, Mayra. O set ainda contou com muita emoção no final, quando o Irati chegou a empatar em 23x23, mas viu Sassá bater forte fazendo 24x23. Logo em seguida, o paredão chamado Raquel Buriti subiu no block e fechou o set em 25x23.

Porém o ímpeto do set anterior não se repetiu no quarto set, quando o time voltou a se desconcentrar e perdeu por 25x12. O próximo jogo do Recife Vôlei na Superliga B será no dia 11 de março, diante do São Caetano, em São Paulo.

