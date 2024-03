Recife Vôlei perde para o Mackenzie, mas se mantém na segunda colocação da Superliga

A- A+

Na disputa entre os dois primeiros colocados da Superliga B 2024, vitória do Mackenzie diante do Recife Vôlei, nesta sexta-feira (08), em Minas Gerais. A equipe dona da casa venceu por três sets a zero, com parciais de 25x21, 25x19 e 25x10, e se manteve invicto na competição, com nove vitórias em nove rodadas. As mineiras fizeram um jogo forte e intenso e enfrentaram uma equipe recifense em uma noite de pouca inspiração e alguns erros não apresentados nos últimos jogos. Com este resultado, o Mackenzie garantiu a primeira colocação na fase de classificação, com 27 pontos, sete a mais do que o Recife Vôlei, que permanece com 20.

O jogo mais esperado da Superliga B deste ano foi marcado pelo domínio do Mackenzie nos três sets disputados. O Recife Vôlei até tentou igualar as oportunidades, ficou algumas vezes à frente do placar, mas não conseguiu manter o ritmo e se viu diante de uma equipe que está em uma fase diferenciada na temporada.

O melhor momento do Recife Vôlei no confronto foi o segundo set, quando a equipe chegou a abrir cinco pontos no placar, fazendo 10x5. Porém Mackenzie rapidamente conseguiu se recuperar, virou o placar e fechou o placar em 25x19. Por mais que o técnico Adalberto Nóbrega mudasse as peças em quadra, o time não respondia e terminou chegando à terceira derrota na competição, sendo a primeira por três sets a zero.

O próximo jogo do Recife Vôlei será na terça-feira (12), às 20h, contra o Irati, no Geraldão. Este será o penúltimo confronto na fase classificatória para a semifinal. Uma vitória praticamente garante o time na segunda colocação geral e a classificação para a próxima fase.

