Superliga de Vôlei Recife Vôlei perde sua primeira partida na Superliga B Com a derrota no tie-break, equipe pernambucana volta do Rio com um ponto na bagagem

O Recife Vôlei perdeu para o Tijuca, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da Superliga B 2024, no Rio de Janeiro. A equipe recifense chegou a fazer dois sets a zero, mas terminou perdendo os três últimos e saiu de quadra sem o resultado esperado. A equipe pernambucana ainda ficou na bronca com a arbitragem da partida em ponto decisivo do jogo.

O primeiro set da partida foi marcado pela tranquilidade do Recife Vôlei. Muito diferente do início do primeiro jogo da competição, na última sexta-feira, no Geraldão, o time estava mais consciente em quadra. A defesa funcionava bem com as defesas de Neneca e Ju Paes. Por sua vez, o ataque variava com as jogadas armadas pela levantadora Fabíola. Destaque para a ponteira Carol, que foi a bola de segurança e virou praticamente tudo na vitória por 25x23.

No segundo set, o Recife Vôlei parecia que iria vencer fácil. Abriu 8x1 com um aproveitamento espetacular de Neneca no saque. Porém, depois disso, o time se desligou em quadra, assistiu ao Tijuca empatar em 9x9 e permitiu que o adversário crescesse. O técnico Adalberto Nóbrega pediu tempo, conversou com as atletas e viu sua equipe abrir 13x9 logo em seguida. Mas as donas da casa não se abalaram. Buscaram o empate e chegaram a virar em 17x18. No final, a raça e a experiência falaram mais alto e o Recife Vôlei fez dois sets a zero com o placar de 25x22.

No terceiro set, o Tijuca abriu 15x6 e ficou muito difícil a recuperação do Recife Vôlei. O time ainda chegou a encostar no placar em 19x21, mas não conseguiu tirar a vantagem das cariocas a tempo. Final: 20x25. No quarto set, o Tijuca foi mais uma vez superior e empatou o confronto após fechar em 19x25.

No quinto set, o Recife Vôlei chegou a fazer 9x4, mas as donas da casa encostaram e empataram em 11x11. O confronto chegou a estar 15x14 para as recifenses, quando a atleta do Tijuca tocou claramente na rede e o árbitro não marcou o ponto que daria a vitória para as visitantes. Após isso, as cariocas aproveitaram para conquistar o resultado positivo em 15x17, fechando em três sets a dois.

