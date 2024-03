Recife Vôlei recebe Abel Modas pelo segundo jogo da semifinal da Superliga B de Vôlei

A- A+

É decisão. Nesta quinta-feira (28), às 16h, o time do Recife Vôlei recebe o Abel Modas, pela segunda partida da semifinal da Superliga B 2024, no Ginásio do Geraldão. Após a derrota no jogo de ida, não existe outro resultado possível para a equipe a não ser a vitória. E para conseguir sair de quadra com o objetivo cumprido, O Recife conta com o fator 'casa', onde permanece invicto na competição.

Após seis vitórias na primeira fase da competição dentro de casa, o ginásio pode se transformar numa importante arma do Recife Vôlei nesta semifinal. “Não jogamos bem no jogo de ida, mas estamos prontos para o segundo jogo. Nosso elenco é muito experiente e tem um grande poder de superação. Estamos muito confiantes que podemos vencer junto com a nossa torcida”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

Esta será a terceira vez que as duas equipes vão se enfrentar nesta Superliga B. No primeiro jogo, vitória do Recife Vôlei por 3 sets a 1. No segundo, vitória do Abel Modas pelo placar de 3 sets a 0. Ambas as partidas foram realizadas em Brusque. Agora chegou a vez de os dois times se encararem no Recife.

“O Geraldão é nosso diferencial. Trabalhamos muito na primeira fase para conquistarmos a segunda colocação para decidirmos em casa. Estamos muito focadas e vamos para cima em busca da vitória”, declarou Fabíola. Os ingressos para o jogo já estão à venda no www.ticketsimples.com.br no valor promocional de R$ 5 mais um quilo de alimento para o anel superior e R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) para o inferior.

Para o confronto desta quinta, o técnico Adalberto Nóbrega deve explorar bastante seu trio formado por Karine, Aline e Nati Martins, as maiores pontuadoras da equipe. As jogadoras devem ter um papel primordial no confronto. Outra arma do Recife Vôlei é a eficiente líbero Ju Paes, principal passadora do time e um dos destaques desde o início da competição. “Todo o grupo está pronto para este jogo. Queremos muito esta vaga na final e o acesso para a Superliga A. Não vai faltar vontade”, concluiu Adalberto Nóbrega.

Veja também

NÁUTICO Capitão do Náutico assegura time "responsável, qualificado e preparado" para levantar taça do PE