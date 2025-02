A- A+

Vôlei Recife Vôlei recebe o Ascade no Geraldão Partida atrasada da 3ª rodada acontece nesta quarta-feira (19), às 20h, no Recife

Nesta quarta-feira (19), às 20h, o Recife Vôlei entra em quadra no Ginásio Geraldo Magalhães, o Geraldão, para um confronto crucial contra o Ascade-DF, válido pela Superliga B 2024/2025. O jogo é decisivo para o time pernambucano, que busca se aproximar da zona de classificação para a próxima fase da competição. Com uma vitória, o Recife Vôlei pode dar um importante passo rumo ao seu primeiro objetivo na temporada.

Um dos principais destaques da equipe nesta temporada, a ponteira Mayra tem sido peça fundamental para o time. Com um desempenho impressionante tanto no ataque quanto na defesa, Mayra é sinônimo de garra, determinação e espírito de luta. Sua energia contagiante e sua vibração em quadra têm motivado a equipe em momentos decisivos, tornando-a uma das jogadoras mais queridas pela torcida e respeitadas pelas adversárias.

"Mayra é aquela jogadora que não mede esforços para vencer. Ela dá tudo de si em cada ponto, e isso inspira não só as companheiras de time, mas também a torcida. É uma atleta que representa o espírito de luta do Recife Vôlei", destacou o técnico Adalberto Nóbrega.

Ponteira Mayra vive boa fase com a camisa do Recife Vôlei - Foto: Glau Peixoto/Recife Vôlei

O time pernambucano vem de uma vitória convincente por 3 sets a 0 sobre o Curitiba, resultado que trouxe ainda mais confiança para o grupo. Agora, o foco é manter a consistência e buscar mais três pontos diante do Ascade, em um jogo que promete ser emocionante.

A torcida tem um papel fundamental nessa quarta-feira. Para transformar o Geraldão em um verdadeiro caldeirão, os ingressos já estão à venda no site www.ticketsimples.com.br, com valores a partir de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira). Além disso, há a opção do ingresso social, que custa R$ 12,90 mais 1 quilo de alimento não perecível, uma iniciativa que une apoio ao time e solidariedade.

"Queremos ver o ginásio lotado, com a torcida cantando e vibrando a cada ponto. Esse apoio faz toda a diferença para o time em quadra", reforçou a craque Mayra.

Serviço

Recife Vôlei x Ascade – Superliga B 2024/2025

Data: 19/02

Horário: 20h

Local: Ginásio Geraldo Magalhães (Geraldão)

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12,90 + 1kg de alimento (ingresso social).

Veja também