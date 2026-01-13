A- A+

Vôlei Recife Vôlei recebe Pinheiros em jogo decisivo pela Superliga B Outra grande atração da partida é a presença da campeã olímpica, a pernambucana Jaqueline

O Recife Vôlei volta à quadra nesta terça-feira (13) para mais um grande desafio pela temporada, diante do Pinheiros-SP. Com ingressos esgotados desde a última semana, o ginásio estará completamente lotado, e a bola sobe a partir das 19h30.

Mesmo após a derrota para o São Caetano na última rodada, o ambiente interno é de confiança, evolução e foco. A equipe entende o momento como parte do processo de consolidação do projeto e aposta na força coletiva e no apoio da torcida para reagir dentro de casa.

O confronto desta terça traz um ingrediente especial: do outro lado da rede estará a campeã olímpica Jaqueline, pernambucana e um dos maiores nomes da história do vôlei brasileiro. O reencontro com a atleta aumenta o peso simbólico do duelo e eleva ainda mais a expectativa do público.

A torcida do Recife Vôlei tem sido um diferencial desde o início da temporada. O ginásio lotado reforça a identidade do time e cria um ambiente de pressão para os adversários.

“Eu já tinha escutado que a torcida do Recife Vôlei era forte, mas viver isso foi ainda mais marcante. Essa energia faz muita diferença para nós dentro de quadra”, destacou Bia Magnabosco.

A expectativa é de um jogo intenso, equilibrado e com forte participação das arquibancadas.

“Esperamos um verdadeiro espetáculo. Sabemos da tradição do Pinheiros, mas queremos jogar o nosso jogo. Com a casa cheia, o incentivo, a gana e a entrega aumentam ainda mais”, completou.

Os ingressos, vendidos a R$ 30, se esgotaram ainda na última semana, confirmando a mobilização da torcida e o fortalecimento do projeto na capital pernambucana. Internamente, o apoio do público é tratado como o “sétimo jogador” da equipe.

“A torcida faz total diferença. Quando a casa está cheia, vibrando a cada ponto, o time sente essa força. Esse apoio empurra a equipe e transforma o ginásio em um verdadeiro caldeirão”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

