Vôlei Recife Vôlei apresenta Tainá e Laryssa como reforços para a sequência da Superliga B Dupla deve estrear na próxima rodada, diante do São Caetano

O Recife Vôlei oficializou a chegada da central Thainá e da ponteira Laryssa como reforços para a sequência da Superliga B de vôlei feminino.

As duas atletas passam a integrar o elenco para a reta inicial da competição e têm estreia prevista para a próxima rodada, diante do São Caetano, em casa, no ginásio do Sport, na próxima sexta-feira (19), às 19h30.

Reforços

Thainá tem 1,83m, atua como central, veste a camisa 13 e é natural do Rio Grande do Sul. A atleta chega ao Recife após passagem pelo Castro Vôlei.





Já Laryssa mede 1,80m, joga como ponteira, usa a camisa 6 e é natural do Rio de Janeiro, também com passagem pelo Castro Vôlei.





A dupla estava à disposição para estrear no confronto contra o Pinhalense, mas a partida foi adiada em razão dos eventos climáticos que afetaram o deslocamento das equipes na rodada.

Mas mesmo antes de entrar em quadra, Thainá e Laryssa já tiveram contato direto com o ambiente da Superliga B na capital pernambucana.

As duas atletas acompanharam das arquibancadas a vitória do Recife Vôlei sobre o Asa Alumínio por 3 sets a 0, no ginásio da Ilha do Retiro.

O contato inicial com o público recifense antecipou o clima que as jogadoras irão encontrar na estreia oficial.

“A chegada das atletas amplia nossas opções e acontece em um momento importante da competição. Elas já sentiram o ambiente do ginásio e o apoio da torcida, o que facilita a integração ao grupo”, afirma o técnico Adalberto Nóbrega.

