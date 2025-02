A- A+

Vôlei Recife Vôlei perde para o Sorocaba por 3x1, no Geraldão, pela Superliga B Na próxima rodada, o time pernambucano encara o líder Tijuca, na quarta-feira (12)

O Recife Vôlei perdeu para o Sorocaba, nesta sexta-feira (07) à noite, no Geraldão, na capital pernambucana. O time visitante venceu por três sets a um, com parciais de 26x2, 19x25, 10x25 e 18x25.

O Recife Vôlei agora vai em busca da recuperação contra o líder da Superliga B, o Tijuca, na próxima quarta-feira (12), às 19h. Uma vitória pode colocar o time na zona de classificação para a próxima fase do Nacional.

O jogo contra o Sorocaba começou bastante equilibrado, com as duas equipes se revezando no placar. O Recife Vôlei explorava a ponteira Mayra, que mais uma vez estava jogando muito. Porém, em um momento de falta de concentração das donas da casa, o time visitante abriu quatro pontos, fazendo 12x16.

O placar chegou a 14x20. Aí começou o show do saque da levantadora Betina, que marcou três pontos seguidos. Logo em seguida foi a vez de Mayra começar uma reação incrível. Com o placar de 17x20, ela quebrou a recepção adversária e conseguiu, junto com todo o time, virar o placar para 22x21.

No final, entrou em quadra mais uma vez a central que se acostumou a decidir os jogos para o Recife Vôlei. Raquel Buriti não apenas foi para o saque, como marcou um ponto de ataque e ainda fechou em 26x24 com um super bloqueio, levando a torcida à loucura no Geraldão.

No segundo set, o Sorocaba voltou jogando como se fosse o último set da vida. Abriu logo cinco pontos de diferença e tomou conta da partida. O Recife Vôlei não conseguia se recuperar e quando chegava próximo no placar, permitia mais uma vez que o adversário voltasse a abrir uma boa diferença. No final, o Sorocaba fechou em 19x25.

O time visitante fez um terceiro set praticamente sem erros. Tomou conta do jogo e não permitiu a reação das donas da casa. Como se sentisse o momento do time na partida, a torcida, aflita, se calou. O resultado foi a virada de set do Sorocaba, que fechou em 10x25.

No quarto e último set, o Recife Vôlei até tentou, mas se deparou contra um time muito determinado e que não demorou muito para fechar em 18x25.

Veja também