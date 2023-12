Recife Vôlei tem novo patrocinador

A- A+

O Recife Vôlei anunciou mais um novo patrocinador para a disputa da Superliga B 2024. A equipe assinou contrato com a Petrovia, distribuidora de combustíveis. A empresa terá sua marca estampada no uniforme e nas redes sociais da equipe durante toda a competição. Esta será a primeira vez que a Petrovia investe no esporte olímpico brasileiro.

A assinatura do contrato se deu na sede da empresa, com a presença do Gerente Comercial da Petrovia, Rafael Monteiro, e as atletas Mari Casas, Karine, Fabiana e Nati Martins. Na ocasião, foi entregue ao executivo uma camisa oficial autografada por todo o elenco do Recife Vôlei. “É muito bom saber que existem empresas que investem no vôlei em Pernambuco. A chegada da Petrovia é um incentivo a mais, pois é uma empresa séria que entende que o esporte pode ser uma alavanca social e de visibilidade para sua marca”, afirmou a oposta Karine.

"É com muito orgulho que abraçamos o projeto do Recife Vôlei. A modalidade, além de ser a segunda mais praticada no País, levará o nome da nossa cidade por todo o Brasil. E a Petrovia estará junto em todos os momentos. Não temos dúvidas que será a primeira de muitas parcerias" pontuou Rafael Monteiro.

Além da Petrovia, o Recife Vôlei conta com o patrocínio do Grupo Parvi e da Prefeitura do Recife, que tem a cota master. “Estamos negociando com outras empresas e devemos ter novidades até o início da competição”, afirmou o diretor de marketing, Peter Martinez.

A disputa da Superliga B 2024 está marcada para começar no dia 12/01. A princípio, a estreia do Recife Vôlei acontece na mesma data do início da competição, recebendo o Renasce Sorocaba, às 20h, no Ginásio do Geraldão.

