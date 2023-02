Recife Vôlei tem semana decisiva na Superliga B

A- A+

Após vencer o Sesi por três sets a um, na última sexta-feira (24), no Geraldão, a equipe do Recife Vôlei inicia, nesta segunda-feira, uma semana decisiva para as pretensões do grupo na Superliga B Feminina. Com oito pontos na tabela de classificação, ocupando o sexto lugar, o time apoiado pela Prefeitura do Recife está a dois pontos de entrar na zona de classificação para as semifinais da competição. Para isso, o jogo contra o líder invicto Bradesco se tornou de extrema importância, na sexta-feira (4), às 17h, em Osasco, São Paulo.

Para o confronto, o técnico Adalberto Nóbrega vai poder contar com sua força máxima, inclusive a líbero Anna Beatriz, que estreou na última rodada e foi um dos destaques da equipe.

Outra que também se destacou e já está confirmada para viajar com o time para São Paulo é a oposta Rosa. Um dos principais nomes do da equipe nas duas últimas rodadas, Rosa tem crescido na competição e é uma das armas do Recife Vôlei na Superliga B. No jogo contra o Sesi, ela chegou a machucar o tornozelo, mas recebeu tratamento médico rapidamente e ainda chegou a voltar para o jogo. Na avaliação ocorrida no final de semana, ela foi liberada e vai poder jogar contra o Bradesco.

Para chegar a São Paulo com tudo, o Recife Vôlei terá uma semana intensa de trabalho, com treinos em dois expedientes em praticamente todos os dias. “Estamos entrando na reta final da competição. Serão três jogos importantíssimos e que não podemos errar, por isso vamos treinar todos os dias. Quanto mais entrosamento e conjunto técnico e tático tivermos, mais chances temos de fazermos boas partidas”, declarou o técnico Adalberto Nóbrega.

Ingressos

Os ingressos para o último jogo da primeira fase do Recife Vôlei, marcado para o dia 7 de março, contra o São Carlos, no Geraldão, já estão à venda, no site www.bilheteriadigital.com.br. Os valores serão de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Veja também

Brasil MPF concorda com pedido da Italiana para que Robinho cumpra pena no Brasil; especialistas comentam