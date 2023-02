Recife Vôlei terá primeiro jogo "em casa" na Superliga B feminina

A- A+

Única equipe do Nordeste na disputa da Superliga B de vôlei feminino, o Recife Vôlei mandará o seu primeiro jogo “em casa” nesta sexta-feira (3), a partir das 20h, diante do Vôlei Justforyou Vinhedo/Country Club. O duelo acontecerá no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana. Essa será a terceira vez em que a equipe entrará em quadra pela competição. As ponteiras Marcella, Ana Cecília e Zanandrya, a central Bia e a líbero Sassá são as protagonistas da equipe.



Embaladas por uma vitória de virada em cima da Chapecoense, onde garantiram vantagem por 3 sets a 2, as jogadoras agora enxergam a mistura entre veteranas e novatas como um fator positivo para o próximo compromisso. Foi o que revelou Sassá.

"Com toda a certeza estamos mais entrosadas. E nesse último jogo contra a Chapecoense, por exemplo, as meninas que saíram do banco nos ajudaram a vencer a partida que estava muito difícil. Agora, com a confiança lá em cima, vamos com tudo para cima do Vinhedo", disse a líbero titular da equipe.

Público

A torcida poderá acompanhar de perto a estreia da equipe no Geraldão reservando seu lugar antecipadamente na plataforma Sympla e entregando um quilo de alimento não perecível na entrada do jogo.



Confira abaixo os próximos jogos do Recife Vôlei na competição

03/02 (sexta-feira) - Recife Vôlei x Vôlei Justforyou Vinhedo/Country Club, às 20h, no Geraldão

10/02 (sexta-feira) - Recife Vôlei x Vôlei Taubaté, às 20h, no Geraldão

14/02 (terça-feira) - Mackenzie E.C x Recife Vôlei, às 19h, no Mackenzie Esporte Clube (MG)

24/02 (sexta-feira) - Recife Vôlei x Sesi São Paulo, às 20h, no Geraldão

04/03 (sábado) - Bradesco Esportes x Recife Vôlei, às 17h, no Centro Esportivo Bradesco Esportes (SP)

07/03 (terça-feira) - Recife Vôlei x AGEE São Carlos, às 20h, no Geraldão

11/03 (sábado) - Bluvolei Furb SME x Recife Vôlei, às 19h, no Galegão (SC)

