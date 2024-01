A- A+

Vôlei Recife Vôlei treina no Geraldão de olho na estreia na Superliga B Primeiro jogo da equipe pernambucana acontece nesta sexta-feira (12), diante do Sorocaba

O Recife Vôlei entra na fase decisiva para a estreia na Superliga B 2024. Com a primeira partida marcada para a próxima sexta-feira (12), às 20h, contra o Sorocaba, a equipe da capitã Fabíola aproveitará os próximos dias para fazer três treinos no local do confronto, o Ginásio Geraldão. O técnico Adalberto Nóbrega quer aproveitar os trabalhos desta terça (09), quarta (10) e quinta (11) para que as atletas que chegaram nesta temporada possam conhecer melhor o local da partida.

“O Geraldão é conhecido por todas as atletas do elenco. Porém é muito importante treinarmos no local do jogo para que todos estejam familiarizados com as características particulares do ginásio. Em uma competição tão importante e disputada, qualquer ponto pode fazer a diferença. Tudo influencia muito durante os jogos”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

Além do reconhecimento do local do confronto contra o Sorocaba, o treinador vai intensificar o trabalho tático nestes dias. A ideia é entrar em quadra com todo o repertório de defesa e ataque muito bem entrosado para que o erro seja o mínimo na sexta-feira.

INGRESSOS

Os ingressos para o jogo de estreia já estão à venda. Existem seis tipos de ingressos, que vão desde o social, que custa apenas R$ 1 mais um quilo de alimento, até o anel inferior, que sai por R$ 30, a inteira (conferir todos os valores abaixo).Para quem quiser garantir a entrada em todos os confrontos da primeira fase, existe o Passaporte Torcedor, que custa apenas R$ 110.

Os bilhetes estão à venda exclusivamente no site www.ticketsimples.com. A expectativa é que todos os bilhetes sejam comercializados antes do dia 12 de janeiro. Foi colocado à disposição do torcedor a carga máxima do Geraldão, o que impossibilita a abertura de lotes extras de ingressos.

Confira os valores dos ingressos dos jogos no Geraldão, na primeira fase da Superliga:

Passaporte: R$ 110 (preço único que dá direito a ingresso para todos os jogos da primeira fase da Superliga B)

Anel inferior: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Anel superior: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Social: R$ 1 + 1kg de alimento.

